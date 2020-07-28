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'İslam'ın en güçlü devri önümüzdedir' diyen Kadir Mısıroğlu Ayasofya sonrasına işaret etmişti: Orası da fethedilecek

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından Tarih Araştırmacısı ve Yazar Kadir Mısıroğlu'nun bomba ifadeleri gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:33:00 -
'İslam'ın en güçlü devri önümüzdedir' diyen Kadir Mısıroğlu Ayasofya sonrasına işaret etmişti: Orası da fethedilecek

Danıştay'ın kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından Tarih Araştırmacısı ve Yazar Kadir Mısıroğlu'nun bomba ifadeleri gündeme geldi.

Mısıroğlu, yaptığı bir konuşmasında, Peygamber Efendimiz'in (sav) müjdesine işaret ederek şunları kaydetmişti:

"Sade Ayasofya mı açılacak? Batı Roma fethedilecek. Öleceğimi bildiğim gibi biliyorum ki Batı Roma fethedilecek. İslamiyet'in en güçlü devri önümüzdedir. Çünkü Batı Roma'nın fethi Peygamber Efendimiz (sav)'in sahih rivayetiyle... 'Her iki Roma da fetholunacak'... 'Hangisi evvel ya Rasulullah?', 'Konstantin şehri evvel'. Peygamber Efendimiz'in (sav) bu müjdesinin muhakkak gerçekleşmesi için tarihte bunu yapamamış olan o azami güç miktarından daha yukarı çıkılacağını gösterir. Bunun manası budur. Kanuni Roma'yı alamadığına göre; Müslümanlar Roma'yı alacaksa o devri de aşacak demektir."

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