İslami Cihad Hareketi: "Mavi Marmara şehitleri kardeşliğin ve insanlığın adresidir"

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Filistin İslami Cihad Hareketi, İsrail'in 2010 yılında Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda şehit olan Türkler için "kardeşliğin ve insanlığın adresi" ifadesini kullandı.

İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Ahmed el-Mudellel, İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 10. yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mudellel, "Siyonist düşmanın, abluka altında acı çeken Gazze halkıyla dayanışma örneği sergilemek isteyen Türk halkına karşı işlediği suç, hala gözlerimizin önünde. Bunu asla unutamayız. Mavi Marmara şehitleri kardeşliğin ve insanlığın adresidir." dedi.

İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine saldırısını, "işgalci İsrail'in tüm insanlığa karşı olan nefret boyutunun bir göstergesi" olarak değerlendiren Mudellel, saldırıda hayatını kaybedenlerin Gazze halkına yapılan adaletsizliği reddeden ve zulme başkaldıran kişiler olduğunu söyledi.

- Türklerin desteği insani ve İslami kardeşlik duygusundan kaynaklanıyor

Türk hükümeti ve halkının, başta Gazzeliler olmak üzere tüm Filistinlileri destekleyen duruşunu takdir ettiklerini dile getiren Mudellel, "Bu destek insani ve İslami kardeşlik duygusundan kaynaklanıyor." dedi.

Mudellel, İsrail'in, Mavi Marmara saldırısından bu yana işlediği suçlara hiç ara vermediğini vurgulayarak "Arap ve İslam ülkelerine Filistinlilerin kararlılıklarını artırmak için maddi, manevi ve sosyal yardımlar yapmaları ve bu konuda Türkiye'yi örnek almaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, yıllardır İsrail tarafından uygulanan gayri insani abluka nedeniyle çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'ye insani yardım götürülen Mavi Marmara gemisine, uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010'da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı. Mavi Marmara saldırısı, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.