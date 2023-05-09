“İslam’da din ile bilim daima içi içe olmuştur”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından düzenlenen “Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Gökler-I Sempozyumu”na katıldı. Kurulun konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Başkan Erbaş, Kur’an’ın ilk ayetleri olan Alak suresinde Allah’ın, kendisini “Halik” sıfatıyla tanıttığını belirterek, “Varlık alemindeki her şey, Allah’ın sonsuz ilminin, iradesinin, kudretinin bir tecellisi olarak ‘yok’ iken ‘var’ edilmiştir. İslam’ın varlık, bilgi, evren ve hayat tasavvurunun temelinde bu anlayış yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

“Batı merkezli düşünceler bugün insanlığın özlediği huzur ve güveni tesis edemedi”

Başkan Erbaş, bugün Batı merkezli gelişen bilginin hayatı dizayn ettiğine dikkati çekerek,“Batı’nın dikte ettiği düşünce ve davranış biçimi, insanlığın özlediği huzur ve güveni tesis edemediği gibi geleceğe dair umudun daha da zayıflamasına sebep olmuştur. Gelinen noktada insanlık, küresel boyutta bir tehdide dönüşen inanç, ahlak ve değerler krizleriyle karşı karşıya kalmıştır.” diye konuştu.

“İlmin bütün yönlerini teşvik eden İslam’a göre din ile bilim, akıl ile vahiy arasında bir çatışma veya bir ayrışma söz konusu değildir.” diyen Başkan Erbaş,“İslam inanç, düşünce ve medeniyetinde din ile bilim daima içi içe olmuştur. Peygamber Efendimize (s.a.s.) nazil olduğu günden bu yana Kur’an-ı Kerim, soran, sorgulayan ve hayatı anlamaya, anlamlandırmaya çalışanların başucu kitabı olmuştur.” açıklamalarında bulundu.

Başkan Erbaş, bilimsellik iddiasıyla varlığın manevi boyutunu ret ve hakikati inkar eden yaklaşımlarla doğru ve güçlü bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kur’an’da embriyonun aşamalarından insanın parmak izlerine, bulutların oluşumundan suyun atmosferdeki dolaşımına, denizlerin derinliklerine inildikçe karanlıklarının artmasına, göklerin tabaka tabaka yaratılışından yıldızların yörüngelerine, güneşin, ayın hareketine kadar pek çok hadiseye, birer kevni ayet olarak dikkat çekilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kur’an’daki ilmi ayetler bilgi çağı gençlerinin hakikat arayışına rehberlik edecek”

Kur’an’daki ayetlerin insanlara daha iyi bir dünya inşa etmenin yollarını ve imkanlarını gösterdiğine işaret eden Başkan Erbaş, “Bugün Kevni ayetleri anlamaya yönelik ortaya konacak her gayret, bizi bir taraftan medeniyet köklerimize yaklaştırırken diğer yandan pek çok inkişafın önünü açacak ve bilgi çağı gençlerinin hakikat arayışına rehberlik edecektir. Vahyin, aklın ve bilimin ışığında kainatı anlama çabası, aynı zamanda İslam dünyasının yeni bir gelecek inşasına da güçlü katkılar sunacaktır.” şeklinde konuştu.

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Başkan Erbaş, sempozyumda insanlığın en fazla ilgisini çeken ve merakına konu olan göklerin yaratılışı, yapısı, mahiyeti ve geleceği konusunun vahyin ve bilimsel verilerin ışığında ele alınacağını belirterek, Din İşleri Yüksek Kurulunun çalışmalarına da önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Sempozyumda, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut da hazır bulundu.