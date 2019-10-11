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Islama köfte nasıl yapılır? Adapazarı usulü ıslama köfte tarifi

Lezzetli ve pratik bir köfte tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Şanı Adapazarı sınırlarına aşan ıslama köftenin püf noktalarını sizinle paylaşacağız. İşte, merak ettiğiniz "Islama köfte nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

11 Ekim 2019 Cuma 19:07
Islama köfte nasıl yapılır? Adapazarı usulü ıslama köfte tarifi

Lezzetli ve pratik bir köfte tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Şanı Adapazarı sınırlarına aşan ıslama köftenin püf noktalarını sizinle paylaşacağız. İşte, merak ettiğiniz "Islama köfte nasıl yapılır?" sorusunun cevabı... 

Adapazarı usulü ıslama köfte tarifi

Malzemeler:

  • 500 gram köftelik kıyma
  • 1 adet soğan
  • 3 dilim ekmek (Sütte ıslatılmış. iyice sıkılmış olacak)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Sıvıyağ

Ekmekleri ıslatmak için;

  • 12 dilim bayat ekmek
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
  • 1 adet küp şeker
  • 3 su bardağı et suyu
  • 1 çay kaşığı tuz

Köfte malzemelerini derin bir kasenin içerisine alın ve 10-15 dakika yoğurun.

Ardından kıymanın üzerini kapatın ve buzdolabına yerleştirin.

Köftenin en az 8 saat dolapta dinlenmesi gerekiyor.

Köfteleri kızartacağınız zaman sosu da pişirmelisiniz.

Et suyunu ısıtın. Et suyunun içine şekeri atın. Et suyunuz tuzsuz ise bir miktar tuz ekleyin.

Başka bir tavada tereyağında salçayı kavurun. Salçanın içerisine biberi ekleyip bir taşım kaynatın.

Salça hazır olunca et suyunun içerisine dökün ve karıştırın.

Bu aşamada köftelere şekil verin.

Köftelerinizi pişirirken ekmeklerinizi de kızartmalısınız.

Ekmeklerinizi tost makinesi, ekmek kızartma makinesi ya da tavada kızartabilirsiniz.

Kızarttığınız ekmekleri sosa batırın.

Ekmek sosu çekince kenara alın.

Servis aşamasında tabağa üç adet ekmek dilimi alın.

Ekmeklerin üzerine ise 5-6 adet köfte yerleştirin.

Arzu ederseniz tabağınızı közlenmiş biber ve domatesle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 19:07
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