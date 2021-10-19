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Kültür - Sanat İslâm taş işleme sanatını 30 yıldır mermere işliyor
Kültür - Sanat

İslâm taş işleme sanatını 30 yıldır mermere işliyor

İslam taş işleme sanatının geleneksel geometrik süsleme şekillerini kullanarak mermeri nakış gibi işleyen Konyalı taş ustası Reşat Dündar, tarihi cami ve binaların restorasyonunu yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 14:15:00 -
İslâm taş işleme sanatını 30 yıldır mermere işliyor

Öğrencilik yıllarında yaz tatillerinde mermer ustalarının yanına giderek meslek öğrenen Reşat Dündar, 30 yıldır mermere şekil veriyor. Dündar'ın tamamen el işçiliğiyle şekil verdiği mermer çeşmeler, kapılar, sütunlar, İslam taş işleme sanatının örneklerini taşıyor.

Taş ustası Reşat Dündar, Konya'daki atölyesinde yaptığı işi, "Bu iş tamamen el yapımı, el işlemeciliği 'göz nuru' dediğimiz sanatın konuştuğu yerdir" diye tanımladı.
İşlerinde tamamen geleneksel İslam taş işleme sanatından faydalandığını belirten Dündar, ağırlıklı olarak Selçuklu ve Osmanlı mimari yapılarında yer alan geometrik süsleme şekillerini kullandığını söyledi. Yaptığı çok sayıda çeşme, sütun, tarihi taş kapı modellerini Türkiye'nin yanı sıra yurtdışına da gönderdiğini anlatan Dündar, Türkiye genelinde çok sayıda tarihi yapının restorasyonunda yer aldıklarını ifade etti. Yetişmiş eleman sıkıntısı çektiğini ifade eden Dündar, "Bu işi yapan aç kalmaz. Bu işe gönül verecek gençler aynı zamanda okula da devam etmeli" dedi.

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