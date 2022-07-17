İslam Memiş’ten olay öngörü! "Bunu yapan zengin olur" deyip bombayı patlattı

Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin şahin tutumu, doların uluslararası piyasalardaki değerini güçlendirdi.

Amerika’da Haziran enflasyonu yüzde 9,1 ile 41 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fed, son toplantısında politika faizinde 75 baz puanlık artışa gitmişti.

Yüzde 9,1’lik enflasyon artışı sonrası Fed’den Temmuz toplantısında 75 ya da 100 baz puanlık faiz artışı daha bekleniyor.

Dolar karşısındaki tüm enstrümanları ezip geçti. Peki bu süreç daha ne kadar devam edecek? Doların yükselişinin nedenlerini ve bundan sonra olabileceklere dair Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik öngörüler geldi.

Bir de görülmeyenler var!

Memiş, doların yakın dönemde euro karşısında nasıl değer kaybedeceğini iddia etti. Memiş, "Dolar değil euro kazandırır" başlıklı TV100 sitesindeki yazısında gerekçelerini şöyle sıraladı:

"1- Geçici enflasyon söylemiyle piyasaları manipüle eden Fed değil miydi?

2- Faiz artırarak enflasyonu düşürecek olan Fed değil miydi?

3- Rusya-Ukrayna çatışmasını körükleyen, Avrupa’yı ateşe atan, enerji krizine neden olan Amerika değil miydi?

4- Yeni petrol kuyuları açan, Suudi Arabistan’a gidip ucuz petrol alacak olan Amerika değil miydi?

Siz hâlâ doları bir yatırım aracı olarak mı görüyorsunuz?

Siz hâlâ Fed’in bu süreci idare edebileceğini mi düşünüyorsunuz?

Amerika diyor ki “Dolar en güçlü para, dolar alın, dolara güvenin”

Dolar endeksi 109,14 seviyesine yükselmesi tabii ki bizim gibi döviz ihtiyacı olan ülkeleri olumsuz etkiliyor, EUR/USD paritesinin 1 seviyesine gerilemesi tabii ki bizim gibi Euro ile ihracat yapan ülkeleri olumsuz etkiliyor.

Ancak bu durum sürekli böyle kalacak diye bir şey yok.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırımını başlatmasıyla beraber EUR/USD paritesinde hızlı toparlanmalar da göreceğiz.

Eylül-Ekim aylarında 1,0650 seviyesine kadar yükselişler de kaçınılmaz.

Şu anki EUR/USD paritenin seviyesi tamamen manipülasyondur.

Şu an dolar karşısında tüm yatırım araçlarının sert bir şekilde gerilemesi manipülasyondur.

Daha önce de sık sık belirttiğim gibi sağlıklı piyasa yok, manipülasyon ve soygun var.

Bu süreçte en şanlı olanlar, elinde dolar olandır.

Şu an elinde doları olan, karşısında değer kaybetmiş hangi enstrümana giriş yaparsa yapsın dolardan daha fazla kazanç elde edeceği nettir.

EUR/USD paritesi, GBP/USD paritesi, altın ve gümüşün ons fiyatları, kripto paralar…

Doların karşısında ne varsa ucuz değil, bedavadır.

Elimde dolarım var ne yapmalıyım diyene “Seni bugün dolar değil, Euro zengin eder” diyorum.

Parite candır, gerisi heyecandır…"