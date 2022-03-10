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Ekonomi İslam Memiş'ten altın uyarısı: O rakamı görmeden satmayın!
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın uyarısı: O rakamı görmeden satmayın!

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaya dikkat çeken ünlü ekonomist İslam Memiş, yatırımcıyı uyararak 'O rakamı görmeden satmayın' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 10:58:00 - 2022-03-10 11:06:41
İslam Memiş'ten altın uyarısı: O rakamı görmeden satmayın!

Hızla yükselen ve düşen altın fiyatları için yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi. İslam Memiş ev ve araba alacaklar için de tüyolar verdi.

Ünlü ekonomist Memiş yatırımcıları uyararak şunları söyledi:

-Altın fiyatları her zaman enflasyonun olduğu savaşın olduğu ortamları sever. Ne zaman savaş olsa, enflasyon patlasa altın kraldı. Bunun önüne kimse geçemez.

-Manipülasyon var. Piyasada bir alan bir de satan vardır. Yüksekten birine mal sattım. Bunu kim alıyor? Oyuncu alıyor. Onu sana 1000 liradan satmak için alıyor. İşin en güzel tarafı altın değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir.

-Altın üzerine koya koya devam eden entüsmandır. Gram altın hem dolardan hem onstan çift bacaklı değer artışını devam ettiriyor.

1450 lira olmadan satmayın!

-Milletin parası benim parammış gibi yalvardık. 600'lü rakamlardan ortalama 630 maliyet yaptırdık. Onlara Gram altın 1450 lira olmadan satmayın dedik. Tekniği burası. Yıl içinde bekliyorum. Satan her zaman zarar edecek.

-Altın fiyatları yıllık bazda yüzde 100'ün üzerine koya koya gider.

-Bir aydan beri her gün ajandama not yazıyorum. Mart-Nisan ayına kadar araba almayın dedim. Köpük var her önüne gelen galerici olmuş.

-Konut fiyatları ise düşmeyecek. Göç alan ülkeyiz. İnşaat maliyetleri artıyor. Ev fiyatları üzerine koya koya gider diye düşünüyorum.

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Mart 2022
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Mart 2022

Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Mart 2022

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Yorumlar

çok bilememiş

seni ne zaman dinledim hep zarar ettim. herkes biliyor 6 ay 1 sene beklesen karın oluyor
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