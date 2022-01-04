İslam Memiş’ten 2022 için çıldırtan altın tahmini! 800 liradan gram alanlar...

4 Ocak gram altın yükselişte. Aralık ayının son haftalarında 600 liranın altını gören gram şu sıralar 800 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki uzmanlar ne diyor? 2022 altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş "Satış fırsatları gelir dolarda 13.80 seviyelerine dikkat edin. Bu seviyelerin yukarı yönlü kırılması ile müdahale eder. Dalgalı piyasa var düşüşler, yükselişler göreceğiz. 25 Ocak'ta FED'in faiz kararını ayrı tutuyoruz.

800 liradan gram alana ‘peh’ derim

-Fırsatlar her zaman şimşek gibidir. Bunu değerlendirmek yatırımcının kendi elindedir. Yüzde 50 alım yapıp bekleyenler beklemeye devam etmeli.

- 630-650 arasında altın alanlarda problem yok. İkinci dip seviyesini gördükten sonra herkes açık pozisyonunu kapatmış olacak.

-2022 yılında gram altın fiyatının 1450 lira seviyesine kadar yükseleceğini ifade ettim. Bundan sonraki süreçlerde piyasa analizlerine devam edeceğiz. Bugün 800 liradan gram alana, 13.80'den dolar alana 'peh' derim.