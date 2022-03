İslam Memiş, dolar ve altın için tarih verip uyardı: Hazır olun, ikisi de...

Gram altında 900 liranın üzeri her fiyatın pahalı olduğunu belirten İslam Memiş, 4 haftalık süre için rakamları verdi ve bu rakamların üzerinde altın alınmamasını önerdi. Yıl sonu için gram altında 1.450 lira beklentisini sürdüren Memiş, "Ama önce bir düşüş süreci yaşanacak, sonra altında yeni zirveler göreceğiz" dedi. Dolarla ilgili de konuşan Memiş, "Türkiye bir seçim sürecine girdi. Bu seçim sürecinde dolarda kur atakları olmaması için Merkez Bankası'nın elindeki tüm enstrümanları kullanarak hamleler yapmasını bekliyorum. Doların uluslararası piyasalarda değer kazanma trendine girdiği bir dönemdeyiz. Jeopolitik riskler de devam ettiği müddetçe, enflasyon rakamları yükseldikçe Türk Lirası'ndaki değer kayıpları sürebilir. Enflasyon arttıkça kuru baskılayıp düşürmeniz gerekiyor. Kuru düşüremezseniz, enflasyonda başarısız olursunuz. Bu sebeple kuru baskılamak için Merkez Bankası faiz artırımına giderse benim için sürpriz olmaz. Ben önümüzdeki 4 hafta boyunca dolarda bir yukarı yönlü atak beklemiyorum. Dolar kurunda 13.80-14.80 lira aralığını takip edebilirsiniz. Dolarda 14 liranın altına her düşüş alım için bir fırsattır. 14.80 liranın üzerindeki her rakam satış için fırsattır" diye konuştu.

4 hafta yüksekten satanların altınını almayın!

Gram altın yatırımcılarına 3 haftadır hem gram hem ons bazında "Aman dikkat edin, bu rakamlar alım yapılabilir seviyeler değil. Bugünkü rakamlar Ocak - Şubat aylarında alım yapmış olanların satış yeri. Onların yüksekten sattıklarını yüksekten almayın" diye uyardığını hatırlatan İslam Memiş, "1.900-2000 dolar üzerinde ons altın alımını kesinlikle tavsiye etmedim. Bu tavsiyem halen devam ediyor. Ons altında 1900 doların altına sarkmalar bekliyorum. Gram altında da 900 liranın üzerinde alım tavsiye etmedim, halen de etmiyorum. 900 liranın altına sarkmalarda da kademeli alım yapmanın daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben kişisel olarak bu fiyatlardan altın, dolar ve gümüş almayı tercih etmiyorum. Ama yıl içindeki tahminlerim gram altında 1.450 lira, ons altında 2150 dolar, gümüşün gram fiyatında 20 lira beklentim çok kuvvetli. Yeni zirveler görme ihtimalimiz çok kuvvetli. Ama bundan önce bir düşüş yaşayacağız. Ben şu anda düşüş trendinin bittiğine inanmıyorum" şeklinde konuştu.