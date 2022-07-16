İslam Memiş, altın için üstüne basa basa uyardı! Bunu yapan çok fena yanılır

Dolardaki yükseliş devam ederken gram altının 950 liraya göz kırpması şaşkına çevirdi. Elinde doları ve altını olanlar kafa karışıklığı yaşarken, piyasa uzmanı İslam Memiş çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Gram altın aslında düşmedi, düşüyormuş gibi görünüyor" dedi.

Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, uzun vadeli öngörülerini de paylaştı. Fox'taki Ekonomi Arası programında açıklamalarda bulunan Memiş, "Parite, farklı ülkelerin para değişimidir. Ülkelerin kendi para birimlerindeki değiş tokuştur. Dolar ve euro'nun değiş tokuşuna parite denir. Bugünlerde dolar ve euro'nun eşitlenmesi aslında paritenin daha çok önemini gündeme taşıyor" dedi. Elinde doları olan yatırımcıların bu eşitlemeyi 'avantaja' çevirebileceğinden bahseden Memiş, şöyle devam etti:

"100 euro'ya 120 dolar alabiliyordunuz, artık orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurunca, euro'nun 1,06-,1,07'yi tekrar gelebileceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla tekrar değer artışları gündeme gelebilir. Parite işlemleri bugünlerde çok önemli.

Enflasyonla mücadele kolay olmayacaktır. Benim çalışmalarım şuna işaret ediyor. Süreçte euro-dolar paritesi eşitlense de ben tekrar Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı bekliyorum. Eylül ve ekim aylarında tekrar paritenin 1,06-,1,07'ye çıkması kuvvetli.

İçeride dolar/TL kuru 17,45-17,50'de dalgalanırken, aslında dolardan kurtulmak isteyen, avantaja çevirmek isteyenin de euro'daki değer kaybını değerlendirmesi gerekiyor. Yatırımcı şuna karar verecek, yükselene mi yatırım yapmalıyım, yoksa değer kaybetmiş araca mı yatırım yapmalıyım?

Elinde dolar olan ancak 'ben altın ve gümüş altın almak istiyorum' diyen, gram altınını direkt dolarla alabiliyorlar. Ancak TL'ye çevirerek yapmak isterseniz orada fark var, zararınız oluyor.

Dolar endeksinde de köpük fiyatlama var ama sonuca baktığımızda tabii ki ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Ekrandaki rakamsal değerler, serbest piyasalarda, bankalarda geçerli değil. Vatandaşlar genelde serbest piyasaya yöneldi, böylece makas aralığının açıldığını görüyoruz.

Aslında gram altın TL fiyatı 980 - 988 lira aralığında. Gram altın aslında düşmedi, düşüyormuş gibi görünüyor."