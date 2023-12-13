'İslam Medeniyetinin Altın Çağı'nın Başlangıcı: Halife Me'mnun ve Beytü'l-Hikme' belgeselinin çekimlerine KTO Karatay Üniversitesi Film platosunda başlandı

Belgesel filmde; Binbir Gece Masalları’na konu olan ünlü Abbasi Halifesi Harun Er-Reşid ile hızla gelişen ve onun oğlu Halife Me’mun tarafından Bağdat’ta kurulan Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) ile zirveye taşınan zengin bilim ve düşünce birikiminin hikâyesi anlatılıyor. Ünlü İslam filozofu El-Kindi’nin başkanlığında gerçekleştirilen bu ilmi faaliyetin sonunda, antik Mezopotamya, Babil, Yunan, İran, Mısır, Hint kültür ve medeniyetine dair eserlerin büyük bir bölümü Arapçaya tercüme edilerek kaybolup gitmekten kurtarılıyor.

“Büyük Bilim, Düşünce ve Kültür İntikali Ekrana Taşınıyor”

Çekimlerinin KTO Karatay Üniversitesi Film Platosunda gerçekleştirildiğidökü-drama belgesel; özellikle Roma ile Bizans İmparatorluklarının, Hıristiyanlığı kabulünden sonra bir kenara itilen ve Bizans İmparatoru Jüstinyanus’un son Atina Felsefe Okulunu kapatmasını ele alıyor. Belgesel; Roma ile Bizans İmparatorluklarının, bu konularla ilgilenen bütün felsefecileri yurt dışına sürmesinden sonra, tamamen kaybolmaya yüz tutmuş olan kadim medeniyete dair eserlerin yeniden bulunarak Arapçaya çevrilmesiyle gerçekleşen ve tarihin tanık olduğu büyük bilim, düşünce ve kültür intikallerinden birini ekranlara taşınıyor.

“İslam Medeniyetinin, Parlak Döneme Giden Yolculuğu”

Dökü-drama belgesel filmde; Süryani, Nesturi ve Yakubi mütercimlerin yanı sıra pek çok Müslüman bilim insanının da katılmasıyla Pisagor, Eflatun, Aristo, Galen ve Öklid gibi antik düşünürlerin eserlerinin büyük bir bölümünün Arapçaya tercüme edilmesine değiniliyor. KTO Karatay Üniversitesi film platosunun ev sahipliği yaptığı belgesel; tarihin en büyük kültür hamlesi ve İslam medeniyetinin bu parlak döneme giden yolculuğunun hikâyesini günümüze taşımayı amaçlıyor.

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