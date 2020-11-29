İslam İşbirliği Teşkilatı, "Keşmir" meselesine desteğini yineledi

İSLAMABAD (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kabul edilen kararda, örgütün Keşmir meselesine desteğinin yinelendiği, Hindistan’ın 5 Ağustos 2019'da yasa dışı ve tek taraflı eylemlerinin reddedildiği bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer'in başkenti Niamey'deki 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda oy birliği ile kabul edilen kararda, Hindistan’dan Cammu Keşmirli olmayanlara verilen yerlilik sertifikasını iptal etmesinin ve tartışmalı bölgenin demografik yapısını etkileyecek herhangi bir adımdan kaçınmasının talep edildiği belirtildi.

Kararda, Hindistan'ın uluslararası toplumca tartışmalı bölge olarak tanınan Cammu Keşmir’de 5 Ağustos 2019'da ve sonrasındaki yasa dışı, tek taraflı eylemlerinin reddedildiği, bölgedeki insan hakları ihlallerinin ise kınandığı vurgulandı.

Hindistan’ın uluslararası hukuku ve kararları ihlal ettiği ve hiçe saydığı işaret edilen kararda, uluslararası toplum ise Hindistan ile ilişkilerini gözden geçirmeye davet edildi.

Keşmir meselesinin Müslüman ümmeti için son derece önemli olduğunun altı çizilen kararda, söz konusu meselenin çözümünün Güney Asya’daki barış için vazgeçilmez olduğu kaydedildi.

Kararda, Hindistan'a uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uyma ve İİT Özel Temsilcisi ile İİT Araştırma Heyeti’nin Cammu Keşmir’i ziyaret etmesine izin verme çağrısında bulunuldu.

Kararda, 70 yılı aşkın süredir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin gündeminde olan Cammu Keşmir sorununun çözülmemiş bir mesele olarak kaldığı anımsatıldı.

İİT'nin Keşmir meselesine desteği yinelenen kararda, 2021’de İslamabad'daki 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Cammu Keşmir anlaşmazlığının daha fazla ele alınacağı vurgulandı.

Niamey Deklarasyonu'nda İİT'nin Cammu Keşmir meselesinin BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözümüne dair ilkeli tutumu yinelendi.