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Aktüel İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü
Aktüel

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:58:11 -
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü

BEYRUT (AA) - İslam İşbirliği Gençlik Forumu (İİGF) Başkanı Taha Ayhan, Lübnan'a gerçekleştirdiği birkaç günlük ziyareti kapsamında Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Berri başkent Beyrut'taki makamında İİGF Başkanı Ayhan ve beraberindeki heyet ile Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı kabul etti.

Görüşmede, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun çalışmaları ele alındı.

Lübnan'da pazar günü itibariyle çeşitli temaslarda bulunan İİGF heyetinin Beyrut'un yanı sıra diğer bazı bölgeleri de ziyaret etmesi bekleniyor.

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