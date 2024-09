İslam dünyasının büyük gücü neden kullanılmıyor? Bu, Batı için tam bir kâbus olur

Riyad Makaev, İslam dünyasının elindeki büyük potansiyeli değerlendiremediğini savundu. Makaev, Müslüman ülkelerin birlikte hareket ederek daha güçlü bir konuma gelebileceğini belirtti. Batı’nın Müslümanları "terör listelerine" alarak onları bölmeye çalıştığını ifade eden Doğruhaber yazarı Makaev, İslam ordusu kurulması çağrısında bulundu. Riyad Makaev, şunları kaydetti:

"Elimizde inanılmaz bir güç var; ama değerlendiren yok ve ilgilenen de yok. İslam ümmetinin varlık içinde yokluk çektiğini defalarca söyledik… Elimizdekini görmüyoruz, ona şükrederek harekete de geçmiyoruz, hep başka bir şeyin peşine düşüyoruz… Ya görmüyoruz ya da görmek istemiyoruz veya birilerinden çekiniyoruz… Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'dır. Müslüman nüfusu 216 milyon (%90) civarındadır. Birleşmiş Milletler‘in kayıtlarına göre dünya üzerinde toplamda 206 ülke yer almaktadır. Bunlardan 50 tanesi Müslüman ülkelerdir. Müslümanların yaklaşık %13'ü, en büyük Müslüman çoğunluklu ülke olan Endonezya'da yaşamaktadır. Endonezya'da yaklaşık 231 milyon nüfus vardır. Endonezya'yı yaklaşık 200 milyon ile Pakistan, 195 milyon ile Hindistan ve 153 milyon ile Bangladeş takip etmektedir. Müslümanların yaklaşık %31'i Güney Asya'da yaşamaktadır. Dünyada 57 tane Müslüman ülkesi var. Her ülkede istisnasız İslam devleti isteyen, Batı zihniyetine ve Batı demokrasisine karşı cemaatler var. Aslında bu cemaatlerin tümü Siyonizme ve israil terör örgütüne ve israil’in Filistin topraklarının işgaline karşıdırlar… BM’nin ve Batılı devletlerin tek tek terör örgütleri listesi vardır. Bu listeyi incelediğimizde aynı zamanda bu örgütler aslında Batı’nın kontrolündeki İslam ülkelerindeki iktidarlara karşı olduklarını görüyoruz… Her ülkenin terör tanımı ve terör örgütleri farklıdır. Fakat tüm ülkelerin “terör” listelerine giren Müslüman cemaatlerin ve örgütlerin ortak benzerliği ABD’ye ve dolaylı yollardan siyonizmin çıkarlarına ve müttefiklerine karşı olmasıdır. Dünyada temel terör tanımını yapan ABD’dir. ABD’ye istediği gibi bu tanımı yaptıranlar da Siyonistlerdir. Dolayısıyla, bu siyonistlerin işine karışan ve israil’in işgaline karşı söz söyleyen her örgüt ve cemaat ya resmi ya da gayrı resmi Batı ülkelerinin terör listesinde yer almaktadır… Aynı zamanda Ortadoğu’daki İngiliz güdümündeki tüm Arap ülkeleri ve Emirlikleri de Batı’nın listeye aldıkları örgütleri derhal “terör” listesine almakta acele ederler… İktidarlar kendilerine birer ‘terör örgütü’ seçer ve onun üzerinden siyaset yürütür. Bu dünya ülkelerinde bir trend haline gelmiştir. Aynı örgütler uluslararası ilişkilerde de artık kullanılıyor ve hatta silah olarak kullanılıyor… Şimdi dönelim asıl meselemize…

Bu bahsettiğim örgütler, cemaatler, tarikatlar, teşkilatlar ve ne bileyim siyonizme karşı cihat edecek olan her türlü oluşum bir araya getirilse büyük bir güç oluşturacaktır… Bunları siyonistlerin talimatlarıyla “terör” listesine alarak cezaevlerine göndermekten vazgeçip siyonizme karşı yönlendirmek ve onları birleştirmek daha mantıklı olmaz mı? Yüz binlerce Müslüman genç “terör damgası” vurularak cezaevinde konulmuş. On binlercesi şehit edilmiş… Dünyanın dört bir tarafında yüz binlerce Müslüman genç siyonizme ve onun yaveri ABD’nin zulmüne karşı çıkmaya hazır duruyor… Bu gençleri gerçek davaya yönlendirmek, onlara yol haritasını çizmek, onlara sahip çıkmak ve bir zamanlarda olan ‘İslam ordusu’ hayalini gerçekleştirmek için onları eğitmek herhalde o kadar zor değildir. Elimizde İslam alimleri, Tarikat Şeyhleri, İlahiyat Profesörleri ve on binlerce vakıf, dernek, üniversite ve medreseler vardır. Bu sadece samimi bir lidere ihtiyaç olan meseledir. Neden bu cemaatler ve örgütleri Batılı istihbaratların ağına bırakıp kenarda duruyoruz… Türkiye, İran, Pakistan, Endonezya, Suudi Arabistan veya diğer İslam ülkelerinden birinde bir eğitim kampı kurulur… Afganistan buna sıcak yaklaşır diye düşünüyorum… Rusya’nın, ABD’nin, İngiltere’nin, Fransa’nın böyle kampları vardır… Neden Müslümanlar bunu yapmasın… İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında İslam ordusu oluşturabiliriz… İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) / T.C. Dışişleri Bakanlığı Teşkilatın Amacı: Üye Devletler arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek, İslam Dünyasının hak ve çıkarlarını korumak değil midir? Hak ve çıkarları korumak için güçlü ortak bir orduya ihtiyacımız vardır… Harekete geçme zamanı gelmedi mi? Bu arada HAMAS bahsettiğimiz tüm Batılı ülkelerde “terör” listesinde bulunmaktadır, haberiniz olsun! Gazze’ye selam, direnişe devam…"

