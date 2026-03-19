İslam Dinine Hakaret İçeren Paylaşımlara Sivil Toplum Kuruluşlarından Tepki
İslam Dinine Hakaret İçeren Paylaşımlara Sivil Toplum Kuruluşlarından Tepki
İslam Dinine Hakaret İçeren Paylaşımlara Sivil Toplum Kuruluşlarından Tepki

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İslam Dinine Hakaret İçeren Paylaşımlara Sivil Toplum Kuruluşlarından Tepki

Arnavutköy Eğitime Destek Platformu, sosyal medyada İslam dinine yönelik hakaret içerdiği belirtilen paylaşımlar üzerine Arnavutköy Duysun isimli sosyal medya hesabı yöneticisi Oktay Yuca hakkında suç duyurusunda bulundu. Platform Başkanı Mesut Yavuz, hukuki sürecin kararlılıkla takip edileceğini vurguladı.

Son dönemde inançlara yönelik hakaret, karalama ve Müslümanları hedef alan aşağılayıcı söylemlerde yaşanan artış kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Arnavutköy’de bu kapsamda önemli bir hukuki adım atıldı. Arnavutköy Eğitime Destek Platformu, “Arnavutköy Duysun” isimli Instagram hesabında yer alan ve İslam dinine yönelik hakaret içerdiği belirtilen paylaşımlar üzerine Oktay Yuca hakkında suç duyurusunda bulundu.

Platform Başkanı Mesut Yavuz tarafından yapılan açıklamada, inançlara yönelen bu tür saldırıların yalnızca bireyleri değil; toplumsal huzuru, birlikteliği ve birlikte yaşama kültürünü de hedef aldığı vurgulandı. Yavuz, “Son dönemde dinimize yönelik hakaret, karalama ve Müslümanları küçük düşürücü nitelikteki söylem ve eylemlerde yaşanan artış, toplum vicdanını derinden yaralamaktadır. İnançlara yönelen bu tür saldırılar sadece bireyleri değil; toplumsal barışı ve ortak yaşam kültürünü de zedelemektedir” ifadelerini kullandı.

 

Söz konusu paylaşımlara karşı gerekli hukuki sürecin başlatıldığını belirten Yavuz, “Dinimize yönelik her türlü hakaret, karalama ve Müslümanları hedef alan aşağılayıcı eylemlerin karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Bu kapsamda suç duyurusunda bulunmuş bulunuyoruz. Sürecin hukuki zeminde sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Açıklamada ayrıca, toplumu kin ve nefrete sürükleyen, ayrıştırıcı dil içeren yayın ve paylaşımların karşısında sağduyunun ve karşılıklı saygının önemine dikkat çekildi. Basın ve yayın organlarının da bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği vurgulanarak, kamuoyunun doğru ve hassasiyet gözetilerek bilgilendirilmesinin önemine işaret edildi.

 

Arnavutköy Eğitime Destek Platformu, toplumun tüm kesimlerini ortak değerlere ve inançlara sahip çıkmaya davet ederken; birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamanın sonunda, toplumsal barışın korunması, inançlara saygının esas alınması ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

Yorumlar

YA RABBİ YA MALİKEL MÜLK

bu sene ilk defa ramazanın bitmesine sevindim....bu güne kadar ramazanları hep hüzünle uğurlardım....YÜCE ZATINA ANDOLSUN SONSUZ ŞAN VE ŞEREF SAHİBİ YÜCE ZATINA İKRAM ETMEK DARA DÜŞÜRMEKTEN ÇOK DAHA FAZLA YAKIŞIYOR...KEŞKE BİZ KULLAR İZZET VE İKRAM SAHİBİ YÜKCE ZATININ VE İKRAM ETMEYİ SEVİŞİNİN KIYMETİNİ LAYIKI VECHİLE BİLEBİLSEK DE SENİN İZZETİ İKRAMLARINI HATIRLAMAK İÇİN RAMAZANLARA İHTİYAÇ DUYMASAK....RAMAZAN BİZ SENİ İŞKENCECİ İLAH OLARAK VEHMETTİĞİMİZ İÇİN VAR... Dİ Mİ...BİR AY KISTIĞINDA 11 AY BESLEYİŞİNİ LAYIKI VEÇHİLE HATIRLAYABİLSEK SANA HAKSIZLIK ETTİĞİMİZİ GÖRÜRDÜK...DİLERİM RAMAZANLARIN BİZİ TERBİYE EDİP SEN VERMEDİĞİNDE NE HALE DÜŞECEĞİMİZİ BİZE HATIRLATMASINA GEREK KALMAYACAK GÜNLERE ZAMANLARA DA KAVUŞURUZ...YOLUN BAHTIN AÇIK OLSUN RAMAZAN....BU SENE BANA VERDİĞİN TERBİYEYİ LAYIKI VEÇHİLE EDİNDİM İNŞALLAH...DARISI HERKESİN BAŞINA OLSUN....YA RAB ŞANINA ANDOLSUN İKRAM ETMEK KISMAKTAN DAHA ÇOK YAKIŞIYOR SANA....DİLERİM HERKESE RAHMET EDERSİN.....RAHMETİNİN ZORBALIĞINI ŞIMARIKLIĞINI UCUB KİBİR VE ZULMÜNÜ ARTIRACAKLAR GAZABININ OLSUN...ONU DIŞINDA HERKESE RAHMETNİ İNDİR MADDEN VE MANEN BESLE BİZİ RABBİM....SENİN İÇİN ZORLUK YOK DARLIK YOK MEŞAKKAT YOK...SEN ACZİYETTEN MÜNEZZEH OLANSIN....BÜTÜN BUNLAR BİZİM İÇİN...SELAM OLSUN SONSUZ ŞAN VE ŞEREF SAHİBİ YÜCE ZATINA VE TÜM EHLİNE....ELAHMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN...ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB....
