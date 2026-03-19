İslam Dinine Hakaret İçeren Paylaşımlara Sivil Toplum Kuruluşlarından Tepki

Son dönemde inançlara yönelik hakaret, karalama ve Müslümanları hedef alan aşağılayıcı söylemlerde yaşanan artış kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Arnavutköy’de bu kapsamda önemli bir hukuki adım atıldı. Arnavutköy Eğitime Destek Platformu, “Arnavutköy Duysun” isimli Instagram hesabında yer alan ve İslam dinine yönelik hakaret içerdiği belirtilen paylaşımlar üzerine Oktay Yuca hakkında suç duyurusunda bulundu.

Platform Başkanı Mesut Yavuz tarafından yapılan açıklamada, inançlara yönelen bu tür saldırıların yalnızca bireyleri değil; toplumsal huzuru, birlikteliği ve birlikte yaşama kültürünü de hedef aldığı vurgulandı. Yavuz, “Son dönemde dinimize yönelik hakaret, karalama ve Müslümanları küçük düşürücü nitelikteki söylem ve eylemlerde yaşanan artış, toplum vicdanını derinden yaralamaktadır. İnançlara yönelen bu tür saldırılar sadece bireyleri değil; toplumsal barışı ve ortak yaşam kültürünü de zedelemektedir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımlara karşı gerekli hukuki sürecin başlatıldığını belirten Yavuz, “Dinimize yönelik her türlü hakaret, karalama ve Müslümanları hedef alan aşağılayıcı eylemlerin karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Bu kapsamda suç duyurusunda bulunmuş bulunuyoruz. Sürecin hukuki zeminde sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Açıklamada ayrıca, toplumu kin ve nefrete sürükleyen, ayrıştırıcı dil içeren yayın ve paylaşımların karşısında sağduyunun ve karşılıklı saygının önemine dikkat çekildi. Basın ve yayın organlarının da bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği vurgulanarak, kamuoyunun doğru ve hassasiyet gözetilerek bilgilendirilmesinin önemine işaret edildi.

Arnavutköy Eğitime Destek Platformu, toplumun tüm kesimlerini ortak değerlere ve inançlara sahip çıkmaya davet ederken; birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamanın sonunda, toplumsal barışın korunması, inançlara saygının esas alınması ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kamuoyuna saygıyla duyuruldu.