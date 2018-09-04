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Islak saç ile yatarsanız...

Duş aldıktan sonra saçları kurutmamak astım, sinüzit, saçkıran gibi birçok hastalığı beraberinde getiriyor.

04 Eylül 2018 Salı 22:10
Islak saç ile yatarsanız...

ISLAK SAÇ İLE UYUMAK

SAÇ DERİSİNDE DÜZENSİZLİKLERE NEDEN OLUR

Islak saçla uyumak, uzun sürelik hareketsizlik nedeniyle kafa derinizin suyu fazla emmesine ve kafa derinizde düzensizliklere neden olabilmektedir.

ASTIM, SİNÜZİT, DİĞER SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

Islak saçla uyumak yastığınızda nem oluşmasına ve buna bağlı olarak mantar oluşumuna neden olabilir. Sonucunda astım, sinüzit ve diğer solunum yolu hastalıklarının şiddetlenmesi ıslak saçla uyumanın zararlarının ciddiyetini ortaya koymaktadır. Bu tür sonuçları önlemek için saç kurutma disiplinine alışılmalı ve yastık kılıfları sürekli değiştirilmelidir.

SAÇKIRAN

Daha ciddi bir konu ise, yastıkta oluşan mantar oluşumunun kafa derisi üzerinde birikmesi ve deri ölümlerine neden olmasıdır. Bu durum sonucunda kafa derinizde dökülmeler, kepek oluşumu, kaşıntı ve ilerleyen zamanlarda saçkıran oluşumuna neden olur. Saçkıran bulaşıcıdır ve aynı yastığı kullanan diğer kişilere bulaşma riski vardır.

BAŞ AĞRISI

Uyku durumunda vücut ısısında düşüşler olur ve ıslak kalan saçlarınız başınızın normalden daha fazla üşümesine neden olabilir. Bu durumda baş ağrısı ile uyanmanız olası etkilerden biridir.

AKŞAM DEĞİL SABAH DUŞ ALIN

Islak saçla uyumak sizin için her açıdan kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Bu endişe verici rahatsızlıkları yaşamamak için, gece alınan duşlardan sonra saçınızı kurutmanız veya duşunuzu sabah almanız sizin yararınıza olacaktır.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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