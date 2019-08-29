İŞKUR’un SÇP mutluluğu

Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. SÇP kapsamında çalışan gençler hakkında GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil’den bilgi alan Mutlu, yılsonuna kadar 2 bin işyerini ziyaret etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Sosyal Çalışma Programı Kapsamında GSİM’de istihdam edilen gençlerin çalışmalarını yerinde gördü.

Sosyal Çalışma Programı Kapsamında GSİM’de çalışan gençleri denetleyen Mutlu, İŞKUR üzerinden Erzurum’da özellikle Gençlik Merkezleri’nin faaliyetlerinde gönüllü genç etkinliklerinde görev yapan gençler hakkında Taşkesenligil’den bilgi aldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, yılsonuna kadar en az 2 bin iş yerini ziyaret ederek, ÇSP kapsamında işyerlerindeki gençlerin çalışmalarını yerinde görmek istediklerini söyledi.

Mutlu,“Yılsonuna kadar 2 bin iş yerini ziyaret etmeyi planlıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’de SÇP kapsamında çalışan gençlerimizin oldukça verimli olduklarını görmek bizleri mutlu etti” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı İŞKUR İl Müdürlüğümüz Sosyal Çalışma Programını Erzurum’da başarı ile uyguluyor. İl Müdürümüz Abdulkadir Mutlu da il müdürlüğümüzü ziyaret ederek gençlerin çalışmalarını yerinde gördü. Biz özellikle İŞKUR’dan gelen gençleri genç gönüllü faaliyetlerinde değerlendiriyoruz. Bu anlamda bize destek veren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.