0553 313 94 23

İŞKUR’un SÇP mutluluğu

Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
İŞKUR’un SÇP mutluluğu

Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. SÇP kapsamında çalışan gençler hakkında GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil’den bilgi alan Mutlu, yılsonuna kadar 2 bin işyerini ziyaret etmeyi hedeflediklerini söyledi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Sosyal Çalışma Programı Kapsamında GSİM’de istihdam edilen gençlerin çalışmalarını yerinde gördü.


Sosyal Çalışma Programı Kapsamında GSİM’de çalışan gençleri denetleyen Mutlu, İŞKUR üzerinden Erzurum’da özellikle Gençlik Merkezleri’nin faaliyetlerinde gönüllü genç etkinliklerinde görev yapan gençler hakkında Taşkesenligil’den bilgi aldı.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, yılsonuna kadar en az 2 bin iş yerini ziyaret ederek, ÇSP kapsamında işyerlerindeki gençlerin çalışmalarını yerinde görmek istediklerini söyledi.


Mutlu,“Yılsonuna kadar 2 bin iş yerini ziyaret etmeyi planlıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’de SÇP kapsamında çalışan gençlerimizin oldukça verimli olduklarını görmek bizleri mutlu etti” dedi.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı İŞKUR İl Müdürlüğümüz Sosyal Çalışma Programını Erzurum’da başarı ile uyguluyor. İl Müdürümüz Abdulkadir Mutlu da il müdürlüğümüzü ziyaret ederek gençlerin çalışmalarını yerinde gördü. Biz özellikle İŞKUR’dan gelen gençleri genç gönüllü faaliyetlerinde değerlendiriyoruz. Bu anlamda bize destek veren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Muğla'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Dünyanın en iyi drift pilotları..
    3. Adana’da hükümlüler 45 ton atık topladı
    4. KMÜ, yeni öğrencilerini bekliyor
    5. AİÇÜ’de BESYO sınavları canlı..
    6. Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo..
    7. Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
    8. Başkan Bozkurt’un 30 Ağustos mesajı
    9. Hanımeli Pazarı’na büyük ilgi
    10. KONESOB Başkanı Karabacak: "Şanlı..
    11. Bakan Kasapoğlu: “Sonuçlar internet..
    12. Eleşkirt’te memur ve işçiler parke..
    13. TÜRKAV yönetiminden MHP’ye ziyaret
    14. Kütüphane sokağa indi
    15. Golbolde hedef Avrupa şampiyonluğu
    16. Yeni Malatyaspor’da Alanyaspor mesaisi..
    17. Gemlik’te korkutan yangın
    18. 2019 KPSS sınav sonuçları açıklandı!
    19. Başkan Ataç’ın 30 Ağustos mesajı
    20. Hanelerin ulaştırma harcamalarında..
    21. Kars’ta denetimli serbestlik..
    22. Karacoşkun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    23. Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan’da
    24. Kahramankazan TOKİ 334 konutları ne..
    25. Gary Medel, Bologna'da
    26. Bakan Pekcan "İhracat Ana Planı"nı..
    27. "Leyla için elimizden geleni yapacağız"
    28. Başkan Şahin’den Fenerbahçe Spor..
    29. Ordu’da 20 kilo kubar esrar ve 270 kök..
    30. Eşini çocuklarının gözleri önünde..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı