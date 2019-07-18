İŞKUR iş ilanları son dakika İŞKUR’dan nasıl iş başvurusu yaparım?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Türkiye genelinde binlerce vatandaşa istihdam kapısı olmaya devam ediyor. İŞKUR yayınladığı binlerce kamu ve özel sektör iş ilanlarıyla işsizlerin umudu oluyor. TÜVASAŞ ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere pek çok devlet kurumu ve özel sektör şirketleri İŞKUR üzerinden iş başvurusu alımı yapıyor. İŞKUR son dakika güncel iş ilanları sayfası. İŞKUR’dan nasıl iş başvurusu yaparım? İşte güncel İŞKUR iş ilanları listesi.18 Temmuz 2019 Perşembe 11:41
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Türkiye genelinde binlerce vatandaşa istihdam kapısı olmaya devam ediyor. İŞKUR yayınladığı binlerce kamu ve özel sektör iş ilanlarıyla işsizlerin umudu oluyor. TÜVASAŞ ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere pek çok devlet kurumu ve özel sektör şirketleri İŞKUR üzerinden iş başvurusu alımı yapıyor. İŞKUR son dakika güncel iş ilanları sayfası. İŞKUR’dan nasıl iş başvurusu yaparım? İşte güncel İŞKUR iş ilanları listesi.
Son dakika İŞKUR iş başvurusu. Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İŞKUR’un e-sube internet sitesi üzerinden isterlerse de ikamet ettikleri İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olarak ilanlara başvuru yapabileceklerdir. Adaylar internet şubesini kullanarak yayımlanan söz konusu ilanlara kolaylıkla erişebilinmekte. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile yayımlanan ilanlar kapsamında toplam 47 bin personel alımı yapıldığı İŞKUR iş ilanlarında görülmekte. İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un e şube internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabiliyor. İŞKUR iş ilanı başvuru şartlarına inceleme fırsatına sahip oluyor. ş arayan vatandaşlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi web adresinde özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı544
Acil Tıp Teknisyeni5
Açık Hava Depo Görevlisi1
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği20
Adalet Meslek Elemanı2
Ağ Teknolojileri Uzmanı1
Ağ Veritabanı Yöneticisi1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)2
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi1
Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı1
Ağaç Palet İmalatçısı4
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar)3
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri1
Ahşap Ambalaj İşçisi1
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı15
Ahşap Çatı Ustası1
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü5
Ahşap Doğrama İmalatçısı10
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı20
Ahşap İskeletçi6
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü15
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü10
Ahşap Kalıpçı2
Ahşap Kapı İmalatçısı2
Ahşap Kaplama Pres Operatörü1
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü18
Ahşap Mobilya İmalat Ustası61
Ahşap Mobilya İmalatçısı54
Ahşap Montaj Elemanı17
Ahşap Yer Döşemecisi3
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