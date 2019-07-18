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İŞKUR iş ilanları son dakika İŞKUR’dan nasıl iş başvurusu yaparım?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Türkiye genelinde binlerce vatandaşa istihdam kapısı olmaya devam ediyor. İŞKUR yayınladığı binlerce kamu ve özel sektör iş ilanlarıyla işsizlerin umudu oluyor. TÜVASAŞ ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere pek çok devlet kurumu ve özel sektör şirketleri İŞKUR üzerinden iş başvurusu alımı yapıyor. İŞKUR son dakika güncel iş ilanları sayfası. İŞKUR’dan nasıl iş başvurusu yaparım? İşte güncel İŞKUR iş ilanları listesi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:41
İŞKUR iş ilanları son dakika İŞKUR’dan nasıl iş başvurusu yaparım?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Türkiye genelinde binlerce vatandaşa istihdam kapısı olmaya devam ediyor. İŞKUR yayınladığı binlerce kamu ve özel sektör iş ilanlarıyla işsizlerin umudu oluyor. TÜVASAŞ ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere pek çok devlet kurumu ve özel sektör şirketleri İŞKUR üzerinden iş başvurusu alımı yapıyor. İŞKUR son dakika güncel iş ilanları sayfası. İŞKUR’dan nasıl iş başvurusu yaparım? İşte güncel İŞKUR iş ilanları listesi.

Son dakika İŞKUR iş başvurusu. Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İŞKUR’un e-sube internet sitesi üzerinden isterlerse de ikamet ettikleri İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olarak ilanlara başvuru yapabileceklerdir. Adaylar internet şubesini kullanarak yayımlanan söz konusu ilanlara kolaylıkla erişebilinmekte. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile yayımlanan ilanlar kapsamında toplam 47 bin personel alımı yapıldığı İŞKUR iş ilanlarında görülmekte. İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un e şube internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabiliyor. İŞKUR iş ilanı başvuru şartlarına inceleme fırsatına sahip oluyor. ş arayan vatandaşlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi web adresinde özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı544

Acil Tıp Teknisyeni5

Açık Hava Depo Görevlisi1

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Adalet Meslek Elemanı2

Ağ Teknolojileri Uzmanı1

Ağ Veritabanı Yöneticisi1

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)2

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi1

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı1

Ağaç Palet İmalatçısı4

Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar)3

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri1

Ahşap Ambalaj İşçisi1

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı15

Ahşap Çatı Ustası1

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü5

Ahşap Doğrama İmalatçısı10

Ahşap Doğrama Montaj Elemanı20

Ahşap İskeletçi6

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü15

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü10

Ahşap Kalıpçı2

Ahşap Kapı İmalatçısı2

Ahşap Kaplama Pres Operatörü1

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü18

Ahşap Mobilya İmalat Ustası61

Ahşap Mobilya İmalatçısı54

Ahşap Montaj Elemanı17

Ahşap Yer Döşemecisi3

İŞKUR iş başvurusu için tıklayınız

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:41
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