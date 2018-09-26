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İŞKUR, 8 ayda 762 bin kişiyi iş sahibi yaptı

Geçen ay 92 bin 284 kişinin istihdamına aracılık eden İŞKUR, bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 762 bin 933 kişinin iş sahibi olmasını sağlayarak yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirme hedefine bir adım daha yaklaştı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:59
İŞKUR, 8 ayda 762 bin kişiyi iş sahibi yaptı

İŞKUR, bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 762 bin 933 kişinin iş sahibi olmasını sağladı. Kurum, böylece yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirme hedefine bir adım daha yaklaştı. Geçen ay 58 bin 603 erkek, 33 bin 681 kadın olmak üzere 92 bin 284 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 762 bin 933 kişinin iş sahibi olmasını sağladı. Geçen yıl 1 milyon 57 bin kişiyi işle buluşturup 1 milyon sınırını aşan İŞKUR, bu yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedefliyor.

“İŞLERİN YÜZDE 99,4’Ü ÖZEL SEKTÖRDEN”

İşverenlerce, İŞKUR’a geçen ay 186 bin 886 iş ilanı verilirken, ocak-ağustos döneminde verilen iş ilanları 1 milyon 691 bin 331’e ulaştı. Açık işlerin yüzde 99,4’ü özel sektörden geldi.

Kuruma kayıtlı işsiz sayısı ise geçen ay itibarıyla 2 milyon 751 bin 845 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48’i erkek, yüzde 52’si kadınlardan oluştu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 34’ünün 15-24 yaş grubunda olması dikkati çekti.

“366 BİN 337 BİREYSEL GÖRÜŞME YAPILDI”

İŞKUR tarafından meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda, ilk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası ödeneği alanlar ile meslek değiştirmek isteyenlere de iş danışmanlığı boyutunda hizmet sunuluyor.

Bu kapsamda, geçen ay Kurum personelince iş arayanlarla 366 bin 337 bireysel görüşme gerçekleştirildi, 278 okul ziyaret edildi.

İSTANBUL’DA 176 BİN KİŞİ İŞE GİRDİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürü Yunus Yelmen, istihdam seferberliği kapsamında bu yılın ocak-ağustos döneminde İstanbul’da özel sektöre İŞKUR tarafından 176 bin 481 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Yelmen, istihdam seferberliği kapsamında en fazla işe yerleştirmenin yüzde 74 oranında hizmet sektöründe olduğunu aktararak, sanayi sektörünün oranının ise yüzde 26 olduğunu söyledi. Yelmen, bu yılın ocak-ağustos döneminde İstanbul’da 549 bin 755 kişi iş arama amacıyla kuruma başvuru yaptığını belirterek, söz konusu dönemde 73 bin 485 özel sektör işyeri ziyaretinin gerçekleştiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 09:59
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  6. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürü Yunus Yelmen
  7. istihdam seferberliği

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