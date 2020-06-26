İskoçya'da 6 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak öldürüldü

LONDRA (AA) - İskoçya'nın Glasgow kentinde 6 kişiyi bıçaklayan saldırganın vurularak öldürüldüğü açıklandı.

İskoç polisinin açıklamasına göre saldırı mültecilerin kaldığı bir otelde gerçekleşti. Aralarında bir polis memurunun da olduğu 6 kişiyi bıçaklayan erkek saldırgan, vurularak öldürüldü.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, bıçaklanan polis memurunun durumunun ağır ancak stabil olduğu belirtildi.

Olayı terör saldırısı olarak tanımlamadıklarını duyuran polis, durumun kontrol altına alındığını ve halka yönelik bir tehlike kalmadığını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Glasgow'daki korkunç olayın kendisini derinden üzdüğünü ve kalbinin kurbanların aileleriyle olduğunu" belirtmişti.

İngiltere'de de 21 Haziran'da başkent Londra'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Reading kasabasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüştü. Polis olayın terör saldırı olduğunu açıklamıştı.