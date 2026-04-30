İskilip’in 2 gündür havada ve karada aradığı Ahmet amca dağda uyurken bulundu

İskilip'in 2 gündür havada ve karada aradığı Ahmet amca dağda uyurken bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde 2 önce bağa giden ve bir daha dönmeyen 86 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Sağlam, dağda uyurken bulundu.

İskilip’in Mutaflar Mahallesi Samutun Tepe mevkiinde ikamet eden 86 yaşındaki Ahmet Sağlam, 2 gün önce gittiği bağdan geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, İskilip Belediyesi ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler ve vatandaşlar tarafından 2 gündür devam eden çalışmalar neticesinde, yaşlı adam dağda uyurken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

YANINA GİTTİĞİMİZDE UYUYORDU

Ahmet Sağlam'ın akrabası Mürsel Kabalak, "Dün bağda yengemle yemek yemişler, yengem eve gitmiş, dayım bağda kalmış. Bağdan ayrıldıktan sonra kaybolmuş. Daha sonra oğlu annesini arayınca, babasının eve gelmediğini öğrenmiş. O gece aramışlar, bulamamışlar. Dün bulunduğu bölgeleri biz aradık ama hiçbir izi yoktu. Bugün de dronla aradılar, önce yanındaki çuvalını bulmuşlar. Daha sonra ben de ayakkabılarını buldum. Ekip de gelip bölgeyi tararken buldu. Yanına gittiğimizde uyuyordu, uyandırdık. Sağlık durumu iyiydi, bizimle konuştular. Sonra ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

Rabbim hepimizi bu hastalıktan korusun

Eskiden yoktu bu hastalık. Şümdicogaldı. Eskiden yaşlı genc cocuk büyük her yerde sokakta mahallede bakkalda carşıda birbirine selam verir konuşur yardım eder yardım isterdi. Şimdilerde insanlik bitti kişi yalnızlaştı. Muhabbet sohbet misafirlik bştince insanoglu konuşmayına Bildiğini Unuttu unutuncada beyin zayıfladı. Herkesde kitab okuma alışkanlıgı yokki beyni güçlü tutsa. Giderek cogalan 85 milyon içindeki yalnızlık bu hastalıga öncülük mü ediyor yanlışmıyım bilmiyorum Yeni bir şehre geldim yaşım atmış daha bir tek komşu kapımı calmadı camüdeki cemeaat sen kimsin diye sormadı. Bunalım geciriyorum ara sıra bilinçli saglıklı huzur lu tolum iyi bir devlet olma yolunda deyiliz güçlü olacagız derken bazı degerleri unuttuk unutulan degerler insanı yalnız bıraktı. Ana baba evlat artık kendi gecim derdine düşünce evlatında evladı olunca biz ekonomiye yenildik insanlıgımızı unuttuk galiba
