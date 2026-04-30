İskilip’in 2 gündür havada ve karada aradığı Ahmet amca dağda uyurken bulundu

İskilip’in Mutaflar Mahallesi Samutun Tepe mevkiinde ikamet eden 86 yaşındaki Ahmet Sağlam, 2 gün önce gittiği bağdan geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, İskilip Belediyesi ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler ve vatandaşlar tarafından 2 gündür devam eden çalışmalar neticesinde, yaşlı adam dağda uyurken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

YANINA GİTTİĞİMİZDE UYUYORDU

Ahmet Sağlam'ın akrabası Mürsel Kabalak, "Dün bağda yengemle yemek yemişler, yengem eve gitmiş, dayım bağda kalmış. Bağdan ayrıldıktan sonra kaybolmuş. Daha sonra oğlu annesini arayınca, babasının eve gelmediğini öğrenmiş. O gece aramışlar, bulamamışlar. Dün bulunduğu bölgeleri biz aradık ama hiçbir izi yoktu. Bugün de dronla aradılar, önce yanındaki çuvalını bulmuşlar. Daha sonra ben de ayakkabılarını buldum. Ekip de gelip bölgeyi tararken buldu. Yanına gittiğimizde uyuyordu, uyandırdık. Sağlık durumu iyiydi, bizimle konuştular. Sonra ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.