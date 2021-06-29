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Gündem İSKİ su kesintisi nerelerde olacak? İSKİ su kesintisi kaç saat sürecek? İSKİ sular ne zaman gelecek?
Gündem

İSKİ su kesintisi nerelerde olacak? İSKİ su kesintisi kaç saat sürecek? İSKİ sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi var mı? İSKİ sular ne zaman kesilecek? İSKİ su kesintisi ne zaman gelecek? soruları İSKİ İstanbul’da bazı ilçelerde su kesintisinin olacağını duyurmasından sonra merak edilir oldu. Pekİ İSKİ su kesintisi nerelerde olacak? İSKİ su kesintisi kaç saat sürecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 13:33:00 - 2021-06-29 13:41:39
İSKİ su kesintisi nerelerde olacak? İSKİ su kesintisi kaç saat sürecek? İSKİ sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi var mı? İSKİ sular ne zaman kesilecek? İSKİ su kesintisi ne zaman gelecek? soruları İSKİ İstanbul’da bazı ilçelerde su kesintisinin olacağını duyurmasından sonra merak edilir oldu. Pekİ İSKİ su kesintisi nerelerde olacak? İSKİ su kesintisi kaç saat sürecek?

İSKİ Twitter hesabından yapılan açıklamada Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı ifade edilerek, 30 Haziran Çarşamba günü saat  10.00 ile 1 Temmuz Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İSKİ su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

İSKİ su kesintisi nerede olacak? Açıklaya göre Sultanbeyli ilçesindeki tüm mahallelere, Sancaktepe ilçesinde ise  Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri, Maltepe'de ise Büyükbakkalköy Mahallesi'ne belirtilen saatler içerisinde su verilemeyecek.

İSKİ arıza nerede var?

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