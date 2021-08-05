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Yaşam İSKİ su kesintisi | İstanbul sular ne zaman gelecek?
Yaşam

İSKİ su kesintisi | İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSKİ hangi ilçelerde sular kesilecek? İstanbul'da zaman zaman arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. İstanbullular yeni günde hangi ilçelerde, kaç saat su kesintisi yaşanacağını araştırmaya başladı. Peki, Arnavutköy sular ne zaman gelir?

Yeniakit Publisher
2021-08-05 09:00:00 -
İSKİ su kesintisi | İstanbul sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da kimi zaman arıza kaynaklı kimi zamansa bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Son günlerde yaşanan kesintiler sebebiyle vatandaşlar, 5 Ağustos Perşembe günü de bir kesinti olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, sular ne zaman gelir?

İSKİ su kesintisi | İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSKİ planlı kesintilerle ilgili günler önce vatandaşları bilgilendiriyor. Ancak arıza kaynaklı kesintilerde önceden bilgilendirme ihtimali bulunmuyor. 5 Ağustos Perşembe günü Arnavutköy Yassıören Mahallesi ve Karaburun Mahallesinde su kesintisi yaşanıyor.

Yassıören Mahallesindeki kesintinin sebebinin basınç düşüklüğü olduğu belirtildi. 4 Ağustos Çarşamba günü 15.35'te kesilen suların bugün sabah saatlerinde gelmesi bekleniyor.

Karaburun Mahallesindeki kesintinin sebebi ise şebeke hattı arızası olarak ifade edildi. 4 Ağustos 21.50'de başlayan kesintinin bugün 10.00 gibi sona ermesi bekleniyor.

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