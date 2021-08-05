İstanbul'da kimi zaman arıza kaynaklı kimi zamansa bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Son günlerde yaşanan kesintiler sebebiyle vatandaşlar, 5 Ağustos Perşembe günü de bir kesinti olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, sular ne zaman gelir?

İSKİ su kesintisi | İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSKİ planlı kesintilerle ilgili günler önce vatandaşları bilgilendiriyor. Ancak arıza kaynaklı kesintilerde önceden bilgilendirme ihtimali bulunmuyor. 5 Ağustos Perşembe günü Arnavutköy Yassıören Mahallesi ve Karaburun Mahallesinde su kesintisi yaşanıyor.

Yassıören Mahallesindeki kesintinin sebebinin basınç düşüklüğü olduğu belirtildi. 4 Ağustos Çarşamba günü 15.35'te kesilen suların bugün sabah saatlerinde gelmesi bekleniyor.

Karaburun Mahallesindeki kesintinin sebebi ise şebeke hattı arızası olarak ifade edildi. 4 Ağustos 21.50'de başlayan kesintinin bugün 10.00 gibi sona ermesi bekleniyor.

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