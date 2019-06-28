İskeçe’de Yunan mezalimi sürüyor! Seyyar camiye bile tahammülleri yok

Müslümanlara yeni bir mezarlık alanı vermeyen, camilere kilit vuran, Müslüman Türkleri zulüm ve baskıyla sindirmeye çalışan Yunanistan, düşmanlığından zerre taviz vermiyor. Batı Trakya’da Türklerin seçtiği müftüleri tanımayan sadece kendi istediği kişileri atayan Yunanistan, İskeçe’de yaşayan Müslümanların ibadet yapmasını engelliyor. Batı Trakya’nın İskeçe kentinde müminlere kolaylık olsun diye kurulan seyyar caminin yapımı, Yunan polisleri tarafından durduruldu.

Terör örgütü üyelerini besleyen, sık sık Türkiye’yi provoke etmeye çalışan, Müslüman Türkleri zulüm ve baskıyla sindirmeye çalışan Yunanistan’ın düşmanca tutumunu eleştiren İskeçe’nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, yaptığı açıklamada, “Resmi derneklerinin üstüne aldıkları toprak parçası üzerinde Poleodomiyo’ya sormalarına ve tekerlekli prefabrik yasak değildir denilmesine rağmen polisler baskın yapmıştır. İbadethanemize yapılan baskında, imam ve iki çalışan içeri alınmıştır. 50 bin euro da ceza kesilmiştir. İbadethane yapımında bulunmalarından dolayı mahkemeye çıkarılacaklar. Bu insanların tenekeden dahi bir ibadethaneye hakkı yoksa yazıklar olsun bizlere” ifadelerini kullandı.