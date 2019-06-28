0553 313 94 23

İskeçe’de Yunan mezalimi sürüyor! Seyyar camiye bile tahammülleri yok

Batı Trakya’da kangrene dönüşen müftülük meselesinin ardından ibadethaneler de Yunan zulmüyle boğuşuyor. Batı Trakya’nın İskeçe kentinde müminlere kolaylık olsun diye kurulan seyyar caminin yapımı, Yunan polisleri tarafından durduruldu. İskeçe’nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, yaptığı açıklamada, “Bu insanların tenekeden dahi bir ibadethaneye hakkı yoksa yazıklar olsun bizlere” ifadelerini kullandı.

28 Haziran 2019 Cuma 09:48
İskeçe’de Yunan mezalimi sürüyor! Seyyar camiye bile tahammülleri yok

Müslümanlara yeni bir mezarlık alanı vermeyen, camilere kilit vuran, Müslüman Türkleri zulüm ve baskıyla sindirmeye çalışan Yunanistan, düşmanlığından zerre taviz vermiyor. Batı Trakya’da Türklerin seçtiği müftüleri tanımayan sadece kendi istediği kişileri atayan Yunanistan, İskeçe’de yaşayan Müslümanların ibadet yapmasını engelliyor. Batı Trakya’nın İskeçe kentinde müminlere kolaylık olsun diye kurulan seyyar caminin yapımı, Yunan polisleri tarafından durduruldu.

Terör örgütü üyelerini besleyen, sık sık Türkiye’yi provoke etmeye çalışan, Müslüman Türkleri zulüm ve baskıyla sindirmeye çalışan Yunanistan’ın düşmanca tutumunu eleştiren İskeçe’nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, yaptığı açıklamada, “Resmi derneklerinin üstüne aldıkları toprak parçası üzerinde Poleodomiyo’ya sormalarına ve tekerlekli prefabrik yasak değildir denilmesine rağmen polisler baskın yapmıştır. İbadethanemize yapılan baskında, imam ve iki çalışan içeri alınmıştır. 50 bin euro da ceza kesilmiştir. İbadethane yapımında bulunmalarından dolayı mahkemeye çıkarılacaklar. Bu insanların tenekeden dahi bir ibadethaneye hakkı yoksa yazıklar olsun bizlere” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:48
  1. Müslüman
  2. Müslüman Türkleri
  3. Yunanistan
  4. Batı Trakya
  5. İskeçe
  6. provoke
  7. provoke ediyor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydınlatma temizliği nasıl yapılır?
    1. Aydınlatma temizliği nasıl yapılır?
    2. Alanya’da meydan dayağı atılan taciz..
    3. Malatya'da silahlı saldırı
    4. Sedat Kılınç: "Yönetimin yeni..
    5. Kırmızı ışıkta geçen dolmuş..
    6. Bağlar Belediyesi metruk yapıları..
    7. Başkan Çiftçi, genç boksörleri kabul..
    8. 2 günde 2. kez intihara kalkıştı
    9. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca..
    10. Yıldırım düşmesi sonucu camiinin..
    11. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı
    12. Çağın vebası bağımlılık!
    13. 55 derecede ekmeklerini taştan..
    14. Komşusunun traktörüne bindi, düşerek..
    15. Kaçak içki üretilen otelin sahibi ve..
    16. Besin ödülü çocukları obez yapıyor
    17. ABD Ankara Büyükelçisi’ne Senato’dan..
    18. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    19. Antalya ve Isparta’dan bilimsel..
    20. En fazla üretim ve teslimat linyitte..
    21. FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri..
    22. Kayıp çoban 6 gün sonra bulundu
    23. Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası
    24. Aşkale’de silaj yapımına başlandı
    25. Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir..
    26. Başkan Kocaman mahalle esnafı ve..
    27. Lider eşleri aile fotoğrafında
    28. Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76,5..
    29. Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım..
    30. MSB: "Aynı dönemde Pençe Harekatı..
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti