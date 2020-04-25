İşitme engelli olan kimselerin oruç tutması gerekir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konuya ilişkin görüşü şöyledir:

Oruçla mükellef olmak için Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olma şartı vardır. Orucun yerine getirilmesinin farz olması için ise kişinin hasta ve seferî olmaması gerekir. Onun için hasta ve yolcular, tutamadıkları oruçları daha sonra kaza ederler. Ergenlik çağına ulaşmış olan işitme engellinin oruçla mükellef olmasının şartı akıllı olmasıdır. Buna göre işitme engeli ne olursa olsun, akıl hastası olmayan işitme engelliler oruçla mükellef olurlar. Bu durumda olan kimselerin Ramazan ayında oruç tutması lazımdır. Oruç tutması kendisine zarar veriyorsa orucunu kazaya bırakır. Zarar verme durumunun sürekli olacak olması durumunda ise her günkü oruç için bir fidye vermesi gerekir.

Kimler oruç tutmakla yükümlüdür?

Diyanet İşleri Başkanlığı oruçtan sorumlu olan kişiler ve oruç tutmanın şartları ile ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).