İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi - Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı 2-1 yenen İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, organizasyonu beşinci sırada tamamladı



İSTANBUL (AA) - Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Rusya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, beşinci oldu. Kandiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonun beşincilik maçında Türkiye ile Rusya karşı karşıya geldi. Müsabakadan Fırat Kaya'nın golleriyle 2-1 galip ayrılan Türk Milli Takımı, organizasyonu beşinci sırada tamamladı. Türkiye; Danimarka, İrlanda ve Macaristan'la mücadele ettiği A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlamış, çeyrek finalde ev sahibi Yunanistan'a penaltı atışları sonucu 4-2 yenilmişti. Milliler, klasman karşılaşmasında İngiltere'yi 2-0 yenerek beşincilik maçı oynamaya hak kazanmıştı.

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