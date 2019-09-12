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İşitme Engelli judocular Avrupa Şampiyonası’na Manisa’da hazırlanıyor

İşitme Engelliler Judo Milli Takımı, Belçika’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda İstiklal Marşı’nı okutmak için hazırlıklarına Manisa’nın Salihli ilçesinde başladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:01
İşitme Engelli judocular Avrupa Şampiyonası’na Manisa’da hazırlanıyor

İşitme Engelliler Judo Milli Takımı, Belçika’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda İstiklal Marşı’nı okutmak için hazırlıklarına Manisa’nın Salihli ilçesinde başladı.


İşitme Engelliler Judo Milli Takımı, 10-14 Ekim tarihleri arasında Belçika’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na Manisa’nın Salihli ilçesinde hazırlanıyor. Salihli Belediyespor Salonu’nda, Antrenör Osman Gökçül yönetimindeki milli takımda kadın ve erkek milli judocular yer alıyor.


Salihli kampının oldukça verimli geçtiğini belirten İşitme Engelliler Judo Milli Takım Antrenörü Osman Gökçül, Salihli kampının 17 Eylül’de tamamlanacağını ve 23 Eylül’de ise Salihli kampının yeniden başlayacağını ve 8 Ekim’de tamamlanacağını söyledi. Salihli kampı sonrası Avrupa Şampiyonası için Belçika’ya gideceklerini belirten Gökçül, şampiyonaya 9 erkek ve 4 kadın olmak üzere toplam 13 sporcunun katılacağını vurguladı. Avrupa Şampiyonası’na sıkı bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren Gökçül, “Kadromuzda, olimpiyat ve dünya şampiyonlarımız var. Belçika’da Avrupa şampiyonluğunu da ülkemize getireceğiz. Ayrıca takımlar, kata ve ferdi branşlarda da birçok madalya ile ülkemize dönmek istiyoruz” dedi.



“Bayrağımızı dalgalandıracağız”


Olimpiyat Şampiyonu milli judocu Erkan Esenboğa, Türk Bayrağını yurt içi ve yurt dışında dalgalandırmak için her zaman canı gönülden var olduğunu söyledi. Çalışmalarına bu doğrultuda devam ettiklerini belirten Esenboğa, “Başarılarımıza bir başarı daha eklemek için Avrupa Şampiyonası kampı için Salihli’ye geldik. Allah nasip ederse Türk halkımızın dualarıyla da Belçika’da Avrupa şampiyonu olup, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutacağız” dedi. Belçika’daki hedeflerinin hiç değişmediğini ve hep aynı olduğunu belirten Esenboğa, “Hedefimiz Türk Bayrağımızı birinci sırada göndere çektirip, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyurmak” diye konuştu.



“Türkiye’ye gurur yaşatacağız”


Dünya 2’incisi ve olimpiyat 3’üncüsü işitme engelli milli judocu Ceyda Özbey ise, “En son dereceden sonra Avrupa Şampiyonası’na en baştan yeniden başlıyoruz. Burada hedefimiz Türk Bayrağını göndere çekmek ve Avrupa Şampiyonası’nda birinciliği elde etmektir. Ailem ve Türk halkının dualarını bekliyorum” dedi. Salihli kampından memnun kaldığını belirten Özbey, “Rus ve Ukraynalı rakiplerim beni zorlayacak ama ben hazırım. Çok çalıştım, hedefim şampiyonluk” diye konuştu.


Belçika’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na Salihli’de hazırlandıklarını belirten Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Abdullah Sevinç ise hem milli takıma tercümanlık yaptığını hem de antrenmanlarda sporculara yardımcı olduğunu belirtti. Sevinç, “Hedefimiz Belçika’da şampiyon olup, halkımızı gururlandırmaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:01
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