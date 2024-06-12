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Teknoloji Isınmaya son! Çin devinden buz gibi çözüm
Teknoloji

Isınmaya son! Çin devinden buz gibi çözüm

Yeniakit Publisher
2024-06-12 13:40:03 - 2024-06-12 13:40:02
Isınmaya son! Çin devinden buz gibi çözüm

Çinli teknoloji devi Huawei, Huawei Pura 70 Ultra modelinde yaşanan aşırı ısınma sorununu çözmek için hızlıca güncelleme yayınladı.

Çinli teknoloji devi , Huawei Pura 70 Ultra kullanıcılarının karşılaştığı aşırı ısınma sorunlarına yanıt olarak yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, cihazın performansını ve kararlılığını artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, kamera işlevlerini iyileştiren ve güvenlik açıklarına karşı koruma sağlayan önceki güncellemelerin ardından geliyor.

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Son dönemde kullanıcılar, Pura 70 Ultra’nın normal kullanım sırasında bile aşırı ısındığını rapor ediyordu. Huawei, bu sorunu ele almak için hızlı bir şekilde yeni bir EMUI sistem yaması yayınladı. 14.2.0.161 sürümü olarak adlandırılan bu yama, önceki güncellemeyle aynı özellikleri barındırıyor ancak yalnızca 2,61 MB boyutunda.

Aşırı Isınma Düzeltmesi: Yeni yama, cihazın aşırı ısınmasına neden olan belirli koşulları gidermeyi amaçlıyor.

Sistem Kararlılığı: Güncelleme, yeni özellikler eklemese de, kullanıcılar kurulum sonrasında cihazın kararlılığında ve genel performansında bir artış fark edebilirler.

Huawei Pura 70 Ultra güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Cihazınızda Ayarlar uygulamasını açın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sistem ve Güncellemeler bölümüne gidin.

Yazılım Güncellemeleri seçeneğini bulun ve dokunun.

En son güncellemeyi arayın ve İndir ve Yükle seçeneğine dokunun.

Huawei Pura 70 Ultra’nın kamera kurulumu, özellikle fotoğrafçılık ve videografi konularında öne çıkıyor. Cihazın kamera performansı, DxOMark tarafından akıllı telefon kameralarının en iyisi olarak değerlendirilmiş ve hala bu unvanını koruyor. Kamera özellikleri arasında geri çekilebilir lens, optik yakınlaştırma, Bokeh efekti ve düşük ışık performansı bulunuyor.

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