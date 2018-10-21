Isınma masrafları arttı

Kış dönemini huzurlu ve sıcak geçirmek için sonbaharda tadilat işlerine öncelik verilir. O günler maalesef çok geride kaldı. Eğer tadilat konusunda eksikleriniz varsa, daha da geç kalmadan baharla kolları sıvamalısınız. Bu satırlar da kulağınıza küpe olmalı..

Yalıtım şart!

Son yıllarda daha da bilinçli hale geldiğimiz yalıtım konusu hem evimizi ısıtmak hem de ülkenin sahip olduğu enerji rezervini boşa harcamamak için oldukça önemli.

Ülkemizde yalıtımsız binaların sayısı 15 milyondan fazla, bu da mevcut binaların yüzde 85'inin yalıtımsız olduğu anlamına geliyor. Ayrıca konutlarda tüketilen toplam enerjinin yaklaşık %75'inden fazlası ısıtma ve soğutma için tüketiliyor.

İşi bilen usta ve sektörce kabul edilen malzemelerle doğru şekilde yapılan mantolama ve ısı yalıtımı, çok düşük faturalarla kışı sıcacık geçirmenizi sağlayabilir.

Son 10 yılda yalıtımsız ve hatalı çatıların ülke ekonomisine verdiği zararın 26 milyar TL'ye ulaştığını ifade ediliyor. Yapılan araştırmalara göre enerjimizin %40'ını yalıtımsız dış duvarlardan, %30'unu pencerelerden, %17'sini dış kapılardan, %7'sini çatılardan ve %6'sını da zeminden kaybediyoruz.

Daha az fatura ödemek ve daha kolay ısınmak için neler yapabiliriz?

Hadi yalıtım işini yaptınız diyelim. Bitti mi, bitmedi.



Evimizin dekorasyonunda da enerjiyi en etkin şekilde kullanmamız gerekiyor.

Pencerelerinizin çift cam olması da ısınmanızı kolaylaştıracaktır.

Radyatörünüzden çıkan ısı, arkasındaki duvarı ısıtmasın. Yalıtım levhaları yerleştirerek ısının kaybını önleyebilirsiniz.

Sobayı üstten yakın

Perdeleriniz radyatörlerin üzerini kapatmasın. Radyatörlerin önünü açık bırakmalısınız.

Koyu renk duvarlar, elektriği daha fazla kullanmanıza sebep olabilir. Özellikle kışın gün ışığından faydalanmak daha da zorlaşmaktadır.

Kömür sobası kullanıyorsanız, sobayı üstten yakın ve kömürün tam alev almasına dikkat edin. Baca temizliğine de önem verin.