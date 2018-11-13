İşin sırrı jelatinde

Bundan 2011'e kadar maalesef bu ülkede dışarıdan getirilen "domuz jelatini" kullanılıyor, buna isyan edenler de bağnazlıkla suçlanıyordu. Şükür artık sığırdan elde edilen jelatin tozu ülkemizde üretiliyor.

Henüz bilmiyor olabilirsiniz, ama jelatin, arada sırada tutan tatlı krizlerini atlatmanız için harika bir alternatiftir.



Amino asit ve proteinlerden oluşan jelatin vücudumuz için olmazsa olmaz 10 maddeden dokuzunu içinde bulundurmaktadır.



İçerdiği yüksek miktarda kollajen, kemikleri güçlendirerek, kemik erimesi ve osteoartrit gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olur.

Düzenli tüketildiği takdirde, jelatin kolesterol seviyesini düşürür, yaşlanmayı önler, kan şekerini kontrol altında tutar, fiziksel dayanıklılığı arttırır ve yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

Daha fazla jelatin tüketin

Jelatinin bir çok farklı türü bulunur ve hepsinin de tüketim şekli farklıdır. Günde 10 gram jelatin tüketimi idealdir, ki bu da en fazla bir yemek kaşığı jelatin demektir.

Toz jelatini de marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama baştan hatırlattığımız gibi sığır jelatini bulmalısınız. Bunu günde ortalama 2 kere tüketebilirsiniz. Bu jelatin türünü pasta, kurabiye, dondurma ve yoğurt yapımında kullanabilirsiniz.

Jelatinin faydaları

Kemiklerde kemik yapısını güçlendirir ve dayanıklılığını arttırır. Ayrıca kemik erimesi gibi hastalıkları önler.



Kanda kolesterol, trligliserid, ve şeker seviyesini kontrol altında tutar.

Eklem ağrılarında bağ dokularında ve kaslarda ağrıyı neredeyse herkes bir kere yaşamıştır. Ev işleri yaparken fazla yorulduğunuzda, ya da eklem iltihabı gibi sağlık sorununuzda ağrılar yaşamış olabilirsiniz. Sağlıklı şartlarda elde edilen jelatin kemiklerinizi güçlendirecek, boynunuzda, sırtınızda ya da eklem yerlerinizdeki ağrıyı dindirecektir.

Organik Sığır Jelatin Tozu Kullanımı

Aslında bir nevi kemik suyu hazırlamış oluyorsunuz. İlk olarak, yenilebilen 150 gram organik jelatin tozu temin etmeniz gerekiyor. Akşamları, 2 yemek kaşığı jelatinle çeyrek su bardağı soğuk suyu karıştırıp, dolapta akşam boyunca jel bir kıvama gelene kadar bekletiniz.

Ertesi sabah karışımı çayınıza, yoğurdunuza, sütünüze, meyve suyunuza ya da yumurtanıza bile karıştırıp tüketebilirsiniz.



Sadece bir hafta sonra, jelatinin iyi etkilerini göreceksiniz.



Boyunda, bacaklarda, belde ve sırttaki ağrıları, eklemlere doğal yağı olarak karışmasıyla dindirir.

Bir ay boyunca her akşam bunu uygulayın, ağrınız da sonsuza kadar kaybolsun. Sonrasında 6 ay mola verip, yeniden yapmaya başlayın.

Tekrar edelim:

Helal ve sağlıklı jelatin temini çok kolay değildir. Gerek elde edilen hayvan gerekse elde ediliş biçimine göre çok seçici ve güvenilir olması gerekir.

Ayrıca hazır aldığınız bir çok üründe jelatin kullanılmaktadır. Sığır jelatini olmasına dikkat edin.

Girmediği gıda ürünü yok gibi

Ürünlerde jelleştirme, koyulaştırma, sırlama ve kapsülleme maddesi olarak, jelâtin yaygın bir kullanım sahasına sahip. Pek çok pasta ürününde, yoğurtta, dondurmacılıkta, eritilmiş peynir ve kaşar üretiminde, margarinde, salam, sucuk sosis, jambon gibi et ürünlerinde, şekerlemelerde, reçel, marmelat, helva, pekmez ve tahin gibi gıdalarda, fındık ve fıstık ezmelerinde, meyve sularında, sakızlarda, ilâç endüstrisinde, kapsül, film ve tablet yapımında, kan verme ürünlerinde, krem, losyon, şampuan, parfüm gibi cilt ve kozmetik ürünlerinde, hayvan yemlerinde, fotoğrafçılıkta ve karbonlu kağıt yapımında jelâtin kullanılmaktadır.