İsilik nedir ve nasıl tedavi edilir?

Yaz mevsiminde cilt hastalıkları daha çok artmaktadır. Aşırı sıcaklar ve güneşin vücutla direk temas yüzünden ciltte bir takım hastalıklar meydana gelmektedir. İsilik hastalığı da özellikle yaz mevsiminde daha çok görülen bir cilt hastalığıdır. İşte isilik hastalığıyla ilgili merak edilenlerin cevabı…

İsilik nedir?

İsilik sıcaktan ya da fazla terlemekten, deride oluşan küçük pembe kabartılardır. Yetişkinlerde isilik yaz aylarındaki sıcak havaya veya yoğun fiziksel aktiviteye bağlı olarak sürekli nemli kalan koltuk altı, göğüs arası, kasık gibi bölgelerde sıklıkla görülür. Bebeklerde ise ter bezlerinin ve kanallarının henüz tam olarak gelişmemiş olması nedeniyle isiliğe yetişkinlerden çok daha sık rastlanır.

İsilik nasıl tedavi edilir?

İsilik için herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek yoktur. Kendiliğinden bir kaç güne geçen bir hastalıktır. Vücutta yanma olursa serinletici losyonlar veya kremler kullanılabilir. Tabi ki de bunları hekim kontrolünde kullanılması sağlıklı olur. En doğal tedavi yöntemi temiz deniz suyudur. Fakat bebeklerde dikkat edilmesi gereken husus asılarının tam olmalarıdır ki deniz suyundan başka hastalıklara sebep olmasın.