  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya detayları anlattı: AYM'de yapay zeka dönemi Dervişoğlu’ndan 12 Eylül darbesi paylaşımı Milli iradeye düşürülen kara lekeyi lanetliyorum Tepkilere dayanamayan İBB geri adım attı! Çubuklu-İstinye vapur hattı Ekim’de açılıyor CHP’linin yoldaşı böyle olur! Antalya’daki rezilliğe küfürlü savunma Yine İETT yine kaza! Beşiktaş’ta halk otobüsü iş makinesiyle çarpıştı Emekliler için yeni destek hazırlığı! Paket Erdoğan’a sunulacak İran’dan Washington'a sert mesaj! “Abluka kalkmadan Hürmüz açılmayacak!” Murat Alan yazdı: Hakikatin sesi Akit 33 yaşında 12 Eylül zulmünü yeni anayasa bitirir Türkiye’nin ünlü hastanesinde büyük skandal: Ekranda cinsel içerikli film yayınlandı
Gündem Işıkhan'dan Yalova'da Terörsüz Türkiye vurgusu: "Büyük bir milattır"
Gündem

Işıkhan'dan Yalova'da Terörsüz Türkiye vurgusu: "Büyük bir milattır"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Işıkhan'dan Yalova'da Terörsüz Türkiye vurgusu: "Büyük bir milattır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda partililere seslendi; Cumhur İttifakı ortaklarına teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Yalova programı kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda partililere hitap ederek "Terörsüz Türkiye ideali hem çeyrek asırlık mücadelemizi taçlandıran hem de geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek büyük bir milattır" dedi.

Ziyarette il başkanı, milletvekilleri ve teşkilat mensupları da yer aldı. Konuşmasının geniş bölümünü Terörsüz Türkiye sürecine ayıran Işıkhan, terörle mücadelede gelinen noktayı şu sözlerle anlattı: "Hamdolsun, 40 yılı aşkın bir süredir ülkemizin başına bela edilen, kardeşliğimize, birliğimize ve beraberliğimize kast eden, çok büyük bedeller ödeyerek mücadele ettiğimiz terörü, milli bir mutabakatla gündemimizden tamamen çıkardık. Bu mutabakat, geleceğin her bakımdan güçlü Türkiye'sini inşa etme yolunda atılmış büyük bir adımdır."

Bakan, başta Cumhur İttifakı ortakları olmak üzere "söz konusu ülkemizin bekası olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen" Gazi Meclis'in tüm mensuplarına müteşekkir olduğunu söyledi. Kırk yılı aşkın tarihi sorunun çözümüne ömrünü vakfettiğini ve Terörsüz Türkiye ideali için gecesini gündüzüne kattığını belirttiği Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti kadrolarına da kendisi ve millet adına en derin şükranlarını sundu.

"Çözümün adresi AK Parti'dir"

AK Parti'nin 25 yıllık süreçte Türkiye'ye önemli hizmetler kazandırdığını dile getiren Işıkhan, çözüm bekleyen meselelerin de bulunduğunu söyledi: "Elbette hâlâ çözüme kavuşturulmayı bekleyen birçok meselemiz var, gelecekte de mutlaka olacaktır. Ancak şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum ki çözümün adresi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti'dir."

Işıkhan, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte teşkilatın tüm mensuplarına çalışmalarında başarı diledi. "Bu noktada Yalova'ya güveniyoruz" diyen Bakan, şöyle devam etti: "Kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte, tüm teşkilat mensuplarımızla, yarın seçim varmışçasına, heyecanımızı ve azmimizi çoğaltarak, çeyrek asırlık bir millet hareketine yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Işıkhan, Yalova programının devamında MHP Yalova İl Başkanlığı ile Yalova Valiliği'ni ziyaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23