Işıkhan'dan Yalova'da Terörsüz Türkiye vurgusu: "Büyük bir milattır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Yalova programı kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda partililere hitap ederek "Terörsüz Türkiye ideali hem çeyrek asırlık mücadelemizi taçlandıran hem de geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek büyük bir milattır" dedi.

Ziyarette il başkanı, milletvekilleri ve teşkilat mensupları da yer aldı. Konuşmasının geniş bölümünü Terörsüz Türkiye sürecine ayıran Işıkhan, terörle mücadelede gelinen noktayı şu sözlerle anlattı: "Hamdolsun, 40 yılı aşkın bir süredir ülkemizin başına bela edilen, kardeşliğimize, birliğimize ve beraberliğimize kast eden, çok büyük bedeller ödeyerek mücadele ettiğimiz terörü, milli bir mutabakatla gündemimizden tamamen çıkardık. Bu mutabakat, geleceğin her bakımdan güçlü Türkiye'sini inşa etme yolunda atılmış büyük bir adımdır."

Bakan, başta Cumhur İttifakı ortakları olmak üzere "söz konusu ülkemizin bekası olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen" Gazi Meclis'in tüm mensuplarına müteşekkir olduğunu söyledi. Kırk yılı aşkın tarihi sorunun çözümüne ömrünü vakfettiğini ve Terörsüz Türkiye ideali için gecesini gündüzüne kattığını belirttiği Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti kadrolarına da kendisi ve millet adına en derin şükranlarını sundu.

"Çözümün adresi AK Parti'dir"

AK Parti'nin 25 yıllık süreçte Türkiye'ye önemli hizmetler kazandırdığını dile getiren Işıkhan, çözüm bekleyen meselelerin de bulunduğunu söyledi: "Elbette hâlâ çözüme kavuşturulmayı bekleyen birçok meselemiz var, gelecekte de mutlaka olacaktır. Ancak şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum ki çözümün adresi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti'dir."

Işıkhan, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte teşkilatın tüm mensuplarına çalışmalarında başarı diledi. "Bu noktada Yalova'ya güveniyoruz" diyen Bakan, şöyle devam etti: "Kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte, tüm teşkilat mensuplarımızla, yarın seçim varmışçasına, heyecanımızı ve azmimizi çoğaltarak, çeyrek asırlık bir millet hareketine yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Işıkhan, Yalova programının devamında MHP Yalova İl Başkanlığı ile Yalova Valiliği'ni ziyaret etti.