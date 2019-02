İşi lastik kazancı ‘değer’ oldu

Sohbetimize başlarken Cevdet Beye, “Bir otomobil veya taşıt için lastik neyi ifade eder?” sorusunu sorunca, Cevdet Bey uzmanlık alanı olduğu için bir bilim insanı gibi anlatmaya koyuldu ve şunları söyledi: Lastik bir aracın en önemli parçalarından birisidir. İnsanı yola bağlıyor hatta seyir halinde iken hayata da bağlıyor diyebiliriz. 80 tane hammaddesi olan komplike bir üründen söz ediyoruz. Teknolojik özelliklerine göre lastiğin seyahat halindeyken sürücünün bazı hatalarına karşılık aracın yolda sağlıklı gitmesi kadar sürücünün de korunmasına vesile olduğunu söyleyebilirim.

Ticari değil hayati

Tabi ki bir araca gösterdiğimiz özeni o aracın önemli parçası olarak görülmesi gereken lastik için de ortaya koymak gerekiyor. Kabak lastikle yola çıkmanın ne denli sakıncalı olacağını artık tüm bilinçli sürücülerin dikkate alması gerektiğini biliyoruz. Burada lastiğin dişlisinden, monte edilmesine, balansından basıncına kadar her şeyin bir bütün olduğunun bilinci artık toplumumuzda mevcut. Bizler de bu işin sadece ticari boyutunu değil hayati boyutunu da dikkate alarak ilerliyoruz. Lastiğin emniyeti trafiğin emniyeti demektir. Brisa bu konuda tüm sürücülere karşı sorumluluğunu yerine getiriyor. Onlara eğitici mesajlar veriyor, bilgilendirici çalışmalar yapmaya da devam edeceğiz.

Teknolojisiz olmaz

Tabi ki teknolojisiz bir şeyleri yürütmek ve büyütmek artık mümkün değil. Ama her şeyi düzenli yapmak gerekiyor. Bizler de bu işe bir bütün olarak baktığımız için başarılı olduk. Hedeflerimizi gerçekleştirirken ekonomiye katma değerli bir ürün kazandırmanın önemini bilerek adımlar attık. Bugüne kadar yapılanların da her daim bir adım ötesinde olmaya özen gösterdik. Zaten marka değerimiz de bu saydıklarımı olmazsa olmaz hale dönüştürüyor.

Güvenlik ve emniyet DNA’mızda var

Sürüş güvenliği kadar iş güvenliğine de önem veren bir şirketiz. Bu açıdan fabrikamızdaki her bir çalışanımıza dönük titiz bir bakışımız var. Bu konu bizim için klasiğin ötesinde her an dikkate aldığımız öncelikler arasındadır. Kıl payı durumları bile gözden kaçırmamaya özen gösteriyoruz. Özetle diyebilirim ki, güvenlik ve emniyet bizim DNA’mızda vardır.

Kış lastiği uygulaması tuttu

Bir lastiğin doğru koşulda kullanılması konusunda Türkiye’de epeyce yol alındı. Özellikle ticari araçlarda lastiklerin ne şekilde kullanılacağı konusunda yapılan yasal düzenlemelerin ardında daha düzenli bir sürece girildi. Türkiye’deki ticari araç sahiplerinin kış lastiği kullanımında başarılı olduklarını söylemek mümkün. Hatta genel olarak lastiğin performansını konu alan yasal düzenlemelere de uyuyorlar. Bunu araç muayene istasyonlarından çıkan sonuçlarda da görüyoruz. Bizlerin en büyük kazancı tüketicilerin bu konularda bilinçli olmalarıdır. Böyle bir durumda doğal olarak bizler de kazançlı çıkıyoruz.

Lastik-kaza ilişkisi

Kaza oranlarının azalmasında doğru lastiğin kullanılmasının büyük bir rolü var. Bugün bir aracın lastiğinden kaynaklı kazalara baktığımızda ortaya bir istatistik koyamasak da güvenli lastiğin kazaları azalttığını söylemeliyiz. 7 derecede 50 km hızla giden kış lastiği takılmış bir aracın durma hızı, yaz lastiği takılı olan bir araca göre iki araç boyu daha erkendir. Bu bir kazanın önlenmesi açısından müthiş bir şey. Doğru şartlarda doğru şekilde kullanıldığında gerçekten ortalamanın üzerinde performans gösterip fayda sağlar.

Bu konuya göz yumulmasın

Kabak lastik ticaretine kesinlikle göz yumulmamalı. Bu faciaya davetiye çıkarmakla eş değerdir. Bu arada bir de kaplama ticareti var. Bunu da kamyon lastiklerinde yapıyorlar. Kullanılmış bir lastiğe ikinci bir kaplama yapmak mümkün. Ticari lastiklerde her koşulda bu yapılabilir diyemeyiz. Biz önce lastiğin röntgenini çekiyoruz. Ona göre karar veriyoruz.

Biz, ürettiğimiz her bir ürünün tüm araç sahiplerine ulaşmasını istiyoruz. Onların mutluluğunda rol almak bizleri de mutlu ediyor. Bir başka mutluluğumuz da ihracata olan katkımız.

İkinci fabrikayı kurdular

Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’yı Aksaray’da ağırlayan ekibin başında yer alan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper de, yeni neslin Sabancı’sı olarak teknoloji ve katma değerli ürünlere odaklandıklarını vurgulayarak, “Yerli ve katma değerli üretimin, ekonomimizin önümüzdeki dönemdeki en önemli kaldıraçlarından biri olduğuna inanıyoruz. Brisa’nın Aksaray’daki akıllı fabrikası bunun en somut örneklerinden birini oluşturuyor” diye konuştu.

300 milyon dolarlık akıllı fabrika

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren Brisa, Endüstri 4.0 uygulamalarının en iyi örneklerinin yer aldığı 300 milyon dolar yatırımla hayat bulan akıllı fabrikasını geçtiğimiz aylarda Aksaray’da faaliyete geçirdi. Tam kapasiteyle 4,2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlanan fabrikanın sunduğu teknolojiler, rakip firmalar için de öncü rolü oynuyor.

Girişimci adaylara fırsat

Brisa’nın girişimcileri ve girişimci adaylarını yolculuğun geleceğini tasarlamaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği “Yolculuğun Öncüleri” açık inovasyon programında son aşamaya gelindi. Gerçekleştirilen 3 etap sonunda finale kalan 6 proje 21 Şubat’ta düzenlenecek final sunumu etabında değerlendirilecek ve programın birincisi belli olacak. Toplamda 86 proje ve 21 sunumun değerlendirildiği Yolculuğun Öncüleri programında girişimciler finansal destek, mentörlük ve girişimcilik eğitimi gibi çeşitli fırsatlardan yararlanma şansı yakalıyor.

Lastiği değiştirme periyodu ne olmalı?

En çok sorulan sorulardan birisinin de bu olduğunu belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, “Lastikte diş derinliğinin 1.6 mm’nin altına inmemesi gerekiyor. Bunu bir bozuk para ile ölçmek mümkün. Ancak zaman zaman bir bozuk paranın dişlilerin arasına giremediğini görünce üzülüyoruz. İşte o lastikler ömrünü çoktan tamamlamıştır. Lastikten tasarrufla hayatımızdan çalma riskimizin arttığını unutmamak gerekiyor” dedi. Alemdar, “Sanılanın aksine, kış lastiği ile yaz lastiği arasında da bir fiyat farkından söz edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Sabancı gurur kaynağım

Sabancı Holding, temel değerleri açısından da Türkiye için önemli bir kuruluş. Hem iş hem de aş açısından herkesin gönlünde olan bir holdingden söz ediyoruz. Ben de, 25 sene boyunca Sabancı Holding bünyesinde çalışmaktan gurur duyuyorum. Hangi yerde ve hangi görevde olursa hizmet bizim işimiz. Kendimi diğer yöneticilere göre şanslı görüyorum. Çünkü yaptığımız işin satışında da görev aldım üretiminde de bulundum. AR-GE’sinde de emeğim geçti. Yurt dışında ise Brezilya ve Tayland’da da görevlerim oldu.

Hıza karşı merakım yok

Son derece güvenli araç kullanan şoför sınıfındayım. Hatta fazlasıyla güvenli dersem abartmış olmam. Çok dikkat ederim. Hıza karşı da hiçbir merakım yok. 4X4 araçları incelemeyi, onların performansıyla ilgili bilgi almayı çok seviyorum.

Lastik hayatım oldu

Yolda olsun, otoparkta olsun, hemen hemen her yerde gözüm önce lastiğe odaklanıyor. Üzerindeki markaya da bakıyorum, diğer detaylara da. Tabi ki bir zaman sonra da işiniz aşkınız oluyor. Aslında aracın olmazsa olmazı olarak gördüğümüz o siyah ürün, teknolojinin bir nimeti olarak bizlerin hayatında yer edinmiş, kolaylaştırıcı bir güzelliktir.

Yazı yazmaktan keyif alırım

Herkes kendine ayırdığı zamanda çoğu kez hayallerini gerçekleştirmek ister ama ben derin bir kitap okuyucusuyum. Ayrıca yazı yazmayı da çok severim. Yurt dışı deneyimlerinden hareketle anılar yazarım. Dostlarımla paylaştıklarım var. Bloglar yaptım. İş hayatımla ilgili aldığım notları da yakın çevremle paylaşırım. Sonuçta insanoğlu düşünerek büyüyor ve fikirlerini geliştiriyor. İşin manasını ne derece iyi beslerseniz o derecede anlamlı bir sonuç alırsınız.

Rakamlarla Brisa

Brisa, İzmit Fabrikasında 11 milyon lastik üretim kapasitesiyle sektörün lideri olarak faaliyet gösteriyor. Aksaray Fabrikası ile tam kapasitede ek 4,2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam ile Türkiye ekonomisine ek değer katıyor. 5,4 milyon adede karşılık gelen 210 milyon dolarlık ihracat bunun bir göstergesi.

Fabrikada neler var?

Brisa’nın Aksaray’daki teknoloji üssünde; robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanılıyor. Sektörde ilk olan otomatik lastik transfer sistemleri, akıllı fabrikanın sanal ortamda dijital ikizi ile üretimin eş zamanlı takibi, çevreye duyarlı kapalı sistemler, yeşil bina uygulamaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve ileri veri analizleri öne çıkıyor. Cevdet Alemdar, fabrika yapılırken bir tane bile ağaç yokken, şimdi ise iki bin adet ağacın olduğunu belirtirken, çevreye verdikleri değeri de ortaya koydu.

Aksaraylılarla bütünleştik

Alemdar, “İzmit Fabrikamız ile 40 yılı aşkındır ülkemizin sanayisinde, ihracatında, istihdamında cesaretle yol alıyoruz. Bugün 2 bin 700 çalışanımız, 12 bin çalışandan oluşan bin 400 satış noktamız ile 60 bin kişiye iş ve aş sağlıyoruz. Üretimimizde teknoloji ile bütünleştiğimizi söylüyoruz. Ekip olarak bütünleştiğimiz bir adres de Aksaray. Bu ilimizin halkı ile bütünleşerek üretiyoruz, büyüyoruz” dedi.

Ben olsaydım...

En büyük hayalim, biri 16, diğeri 13 yaşında olan iki çocuğumun bu topraklardan aldığını yine bu topraklara vermek terbiyesi ile büyüdükleri ve bu fikrin her ailede yer edinmesidir. Çocuklarımıza aşıladığımız ahlaki duruşla global bir bakış açısı ile tüm dünyayı takip etmelerini bekliyorum. Sonuçta bizler için temel olan değer bu vatan ve bu memlekettir. Yükümüz ağır ama bizler hem manevi gücümüz, hem halktan aldığımız enerji, hem de ürettiğimiz teknolojinin sayesinde yol kat etme şansına sahibiz.

(Cevdet Alemdar)