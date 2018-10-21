İshal ve gribin en önemli nedeniel yıkamamak

EL TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ

Dokunduğumuz her yerde hastalık yapan çok sayıda mikroorganizma bulunduğunu hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uz. Dr. Asiye Yir "İshal, grip, nezle gibi soğuk algınlığına sebep olan viral enfeksiyonların en önemli etkeni ellerle alınan enfeksiyonlardır. Dünyada her gün 5 yaşından küçük 5 binden fazla çocuk ishal yüzünden hayatını kaybediyor. 15 saniye ayırarak hem kendi hem de sevdiklerinizin sağlığını koruyun" dedi. Ellerde başparmak, parmak araları ve parmak uçlarının en sık temas edilen noktalar oldukları için daha fazla mikroorganizma barındırdığını söyleyen Uz. Dr. Asiye Yir “Belirli bir süre ve uygun teknikle yıkanmadığı takdirde mikroorganizmalar ellerden temizlenmez. Sosyal yıkama dediğimiz gün içindeki el yıkama süresi normal bir sabunla ve 15 saniyedir. Hijyenik el yıkama ise antimikrobiyal sabunlar ve kendiliğinden kuruyan alkol bazlı antiseptikler kullanılarak yapılır ve tavsiye edilen süre en az 40 saniyedir” diye ifade etti.