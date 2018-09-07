İshal deyip geçmeyin!

İshal; iki haftadan az sürerse akut, fazla sürerse kronik ishal diye adlandırılır.

Akut İshalin sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

Besin zehirlenmesi,

Bağırsak gribi,





Seyahat ishali,

Kimyasal, özelikle antibiyotik ilaçlar.. Bunlar sadece zararlı bakteri, virüs ve mantarları yok etmezler, aynı zamanda çok faydalı olan bakterileri de yok eder ve bağışıklık sistemini felce uğratırlar. Neticede ishale yol açarlar.

Kronik İshalin oluş sebepleri ise şunlar:

Kalın bağırsağın aşırı duyarlılık gösterme hali,





Kronik bağırsak iltihaplanması,





Aşırı şekilde mushil yapıcı ilaç kulanma,





Metabolizma bozuklukları, tiroidbezinin aşırı çalışması, pankreas kanseri veya bağırsak ameliyatı...

Şayet ishal kanlı ise ve ateş de varsa mutlaka doktora gitmek gerekir. Çünkü durum çok ciddi olabilir. İshalin zamanında tedavi edilmemesi vücudun sürekli olarak vitamin, mineral, enzim, aminoasit ve hormonların kayıp olması demektir. İshal esnasında bu maddeler absorbe edilemez, emilemez.

İshal esnasında ağır yemek ve ağır içecekler alınmamalıdır. Ve mümkünse aktif kömür (eczaneden temin edilebilir) alınırsa bu, zehirli maddeleri sünger gibi emer ve zararsız hale getirir.

Evet, o bir hastalık değildir ama, başka hastalıkların belirtisi olabilir..