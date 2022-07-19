İSG’den rekor yolcu sayısı

Havalimanı, salgın sonrasında gerçekleşen uçuş ve yolcu sayısıyla yeni bir rekora daha imza attı. Kurban Bayramı tatiline denk gelen 17 Temmuz Pazar günü İSG, 582 sefer ve toplamda 101 bin 804 yolcu sayısıyla 2022’nin en yoğun gününü yaşadı. İSG, yolcu yoğunluğu bakımından yılın rekorunu kırdı.

Gece gündüz çalışıyoruz

İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, bayram dönüşü yolcu ve uçuş rakamlarında yeni bir rekora daha imza attıklarını aktardı. Albayrak, şunları söyledi: “Şehrin lider havalimanını tercih eden misafirlerimize mükemmel bir deneyim sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İSG, pandemi sırasında hızlı toparlanma performansı gösterdi. Bu yönüyle Avrupa’nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi ve 2022 yılında sadece 3 ayda dış hat yolcu oranları, performansımızda tarihi bir zirve yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi yüzde 6’yı aştı.”

13.7 milyon konuk ağırladı

Yaz sezonunda hızlanan hava yolculuğundaki toparlanma İSG’nin yolcu rakamlarına da yansıdı. Havalimanı yılın ilk yarısında 13.7 milyon yolcu ağırladı. 41 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı olan İSG, salgın sırasında sergilediği başarılı grafikle övgü toplamıştı.