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İşgalci İsrail şimdi de balıkçıların ekmeğine göz dikti

İşgalci İsrail güçleri Gazze açıklarında 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:09
İşgalci İsrail şimdi de balıkçıların ekmeğine göz dikti

İsrail güçleri Gazze açıklarında 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

Filistin Tarım İşleri Komiteleri Birliği'nden (UAWC) yapılan yazılı açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin, Safvet ve Rifat Zayid adlı iki kardeş balıkçıyı, Gazze'nin kuzeyindeki Es-Sudaniyye sahilinden 2 mil açıkta balık avlamaya çalıştıkları sırada gözaltına aldığı belirtildi.

Tekneyi denize bıraktılar

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli kardeşlere ait balıkçı teknesini denizde bıraktığı ifade edildi.

Balıkçıların gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 12:09
  1. Filistin Tarım İşleri Komiteleri Birliği
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Filistin Kurtuluş Örgütü

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