0553 313 94 23

İşgalci İsrail askerleri Filistinli öğrencilere saldırdı

Barbar İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir ilkokula göz yaşartıcı gaz bombası ile saldırdı. Olayda bazı öğrenciler boğulma tehlikesi geçirdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:19
İşgalci İsrail askerleri Filistinli öğrencilere saldırdı

Barbar İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir ilkokula göz yaşartıcı gaz atması sonucu bazı öğrenciler boğulma tehlikesi geçirdi. 

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil İlkokulunun bahçesine göz yaşartıcı gaz attı. 

Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Saldırı nedeniyle öğrenciler büyük panik yaşarken, birçok öğrencinin atılan gazdan etkilendiği ve bazılarının tedavi amacıyla kentteki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili İsrail makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı. 

El Halil'deki Filistinli öğrenciler sık sık İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor. 

Batı Şeria'nın en büyük kenti El Halil'in Eski Belde bölgesi, İsrail'in kontrolü altında bulunuyor. Bu bölgede yaşayan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimci bin 500 asker tarafından korunuyor. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:19
  1. Batı Şeria
  2. İsrail
  3. Filistin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Vazgeçilmez adam diye bir kavram yoktur"
    1. CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Vazgeçilmez..
    2. Assan Foods, Foodex Japan Fuarı'nda..
    3. Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik’ten "Mansur..
    5. Böbrek hastalığında ürkütücü rakam: 10..
    6. Didem Soydan hakkında takipsizlik kararı
    7. "Lezzet Arası" artık Bursa’da
    8. Başkan Aktaş: Hizmetçilik yapmaya..
    9. Ümmet Akın; Direklerden..
    10. PKK'lıların not defteri bulundu
    11. ANALİZ - Irak’ta ABD-İran rekabeti
    12. Tuna, Serdaroğlu Mahallesi’ni ziyaret..
    13. 59 yaşındaki atletten büyük başarı
    14. Anadolu Yıldızlar Ligi’nin şampiyonu..
    15. Üniversite öğrencileri bez çanta dikiyor
    16. "CHP'nin meseleyi sindirme..
    17. Çanakkale’de‘Akıllı Şehir’ vizyonu..
    18. Galatasaray’ın mart ayı divanı başladı
    19. İran'dan Suudi Arabistan'a "nükleer"..
    20. Sağlık Bakanlığı Van'a 7 ambulans..
    21. AK Partili Ahmet Aydın’dan Görmez’e..
    22. "Aleni şekilde terör odakları ile..
    23. Kocasinanlı çocuklar milli değerlerle..
    24. AK Parti sosyal medyada rekor kırdı!..
    25. Seçim yaklaştı: Akşener’den türbe..
    26. MHP’li Taşdoğan: Biz bu ülkede..
    27. Lice’de heyelan nedeniyle bozulan yol..
    28. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98...
    29. AB'de sanayi üretimi ocakta arttı
    30. Soylu: Amerika da, Avrupa da söylüyor,..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!