İşgalci İsrail askerleri Filistinli öğrencilere saldırdı
Barbar İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir ilkokula göz yaşartıcı gaz bombası ile saldırdı. Olayda bazı öğrenciler boğulma tehlikesi geçirdi.13 Mart 2019 Çarşamba 13:19
Barbar İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir ilkokula göz yaşartıcı gaz atması sonucu bazı öğrenciler boğulma tehlikesi geçirdi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil İlkokulunun bahçesine göz yaşartıcı gaz attı.
Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Saldırı nedeniyle öğrenciler büyük panik yaşarken, birçok öğrencinin atılan gazdan etkilendiği ve bazılarının tedavi amacıyla kentteki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Olayla ilgili İsrail makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
El Halil'deki Filistinli öğrenciler sık sık İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.
Batı Şeria'nın en büyük kenti El Halil'in Eski Belde bölgesi, İsrail'in kontrolü altında bulunuyor. Bu bölgede yaşayan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimci bin 500 asker tarafından korunuyor.
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