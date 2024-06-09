  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kolombiya'dan katil İsrail için yeni karar!

Mete Yarar 'inanılmaz' diyerek flaş gelişmeyi duyurdu: ABD'liler sessiz sedasız Türkiye'de fabrika kurdu

Ali Koç'u eleştiren kadına iğrenç sözler! Kıyafetine güvendik ama bu kadar..

Yüzlerce Filistinli şehit oldu! Biden ve Macron'dan skandal açıklama

ABD, İsrail ve hepsi içinde! Türkiye'yi işgal planı ortaya çıktı: O tarihe aman dikkat aman

210 Filistinli şehit oldu! Saldırıda ABD ayrıntısı ortaya çıktı

Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

Selçuk Bayraktar'dan Ukraynalı sunucunun 'Kıskanıyor musunuz?' sorusuna olay cevap

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında çöp balonu gerilimi

Erdoğan imzaladı, o ilimizin başına talih kuşu kondu! 'Petrol fışkırdı' haberi her an Türkiye ile paylaşılabilir
Gündem İşgal altındaki Batı Şeria'da gece baskınları
Gündem

İşgal altındaki Batı Şeria'da gece baskınları

Yeniakit Publisher
2024-06-09 06:39:00 -
İşgal altındaki Batı Şeria'da gece baskınları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ederken, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Arrabe beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Arrabe beldesine baskın sırasında bir araca ateş açtı ardından bazı evlere girerek etrafı tahrip etti.

Arrabe beldesi dışında Cenin'e bağlı birçok köy ve belde yine İsrail askerlerinin gece boyunca çeşitli baskınlarına maruz kaldı.

Halil kentine de baskın düzenleyen işgal güçleri, babaları daha önce tutuklanmış olan 3 kardeşi gözaltına aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kudüs Haber Ağı telegram sayfasından Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın sırasında İsrail askerlerinin bölgedeki Filistinlilerin silahlı direnişiyle karşılaştığını duyurdu. Silahlı çatışmaların gece geç saatlere dek sürdüğü belirtildi.

Aralarında kadınlar ve çocuklar da var! İşte Batı Şeria'da gözaltı sayısı
Aralarında kadınlar ve çocuklar da var! İşte Batı Şeria'da gözaltı sayısı

Dünya

Aralarında kadınlar ve çocuklar da var! İşte Batı Şeria'da gözaltı sayısı

Batı Şeria'da yine baskın!
Batı Şeria'da yine baskın!

Gündem

Batı Şeria'da yine baskın!

Batı Şeria'da İsrailli komutan cehenneme postalandı
Batı Şeria'da İsrailli komutan cehenneme postalandı

Dünya

Batı Şeria'da İsrailli komutan cehenneme postalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23