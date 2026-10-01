  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM'de yeni yasama yılı oturumunda rezalet: Başkan Erdoğan kürsüye çıktı! YP salonu terk etti Meclis'te tarihi anlar: O partinin vekilleri Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdi Soma'da maden ocağında çökme! Göçük altında kalan işçiler için zamanla yarış başladı! Fatih Erbakan sebebini ilk kez açıkladı! Doğan Bekin neden istifa etti? Trump Şam’a kapıyı açtı: ABD, Suriye’ye silah satacak YHT Gar-Esenboğa Havalimanı birbirine bağlanıyor! Ankara’ya yeni raylı sistem müjdesi O ülke yabancılar için şartları ağırlaştırdı: Oturum izni ücreti 20 kat arttı Fransa’da liselilere polis müdahalesi: Çok endişeliyiz çok! Mustafa Kemal’i bölmeye devam ediyorlar! CHP’de 2 istifa birden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan tarihi mesaj: Ertelenemez bir sorumluluktur
Aktüel İSG Profesyonelleri sigortanız var mı?
Aktüel

İSG Profesyonelleri sigortanız var mı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İSG Profesyonelleri sigortanız var mı?

İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe 'İSG Profesyonelleri sigortanız var mı?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;


İş kazaları ve meslek hastalıklarında sigortaların önemi bilinmemektedir.
Günlük hayatımıza zorunlu veya isteğe bağlı olarak sigortalar girmiştir.
Mesela arabaların kasko sigortası isteğe bağlı, trafik sigortaları ise zorunlu (mecburen) yapılacak olan sigortalardır.
Zorunlu sigortalar yaptırılmadığı zaman yasal cezası vardır. İsteğe bağlılarda herhangi bir yasal uygulama yoktur.
İşyeri hekimlerinde zorunlu mali sorumluluk sigortası yani hekim sorumluluk sigortası vardır.
İş güvenliği uzmanlarında ise mesleki sorumluluk sigortası vardır.
Mesleki sorumluluk sigortası, profesyonel hizmet sunan kişilerin, mesleki faaliyetleri sırasında yaptıkları yanlış işlem, eksik bilgi, danışmanlık hatası, ihmal, yanlış teşhis veya yanlış beyan gibi nedenlerle doğabilecek zarar ve tazminat yükümlülükleri güvence altına alır.
Bu poliçe uzmanının vermesi gereği vermemiş olduğu veya yerine getirmemesinden ötürü doğan zararlar nedeniyle sigorta ettiren ve/veya sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı düzenlenen bir poliçedir.
İş güvenliği uzmanlarının mesleki sorumluluk sigortası, uzmanların mesleki faaliyetleri sırasında kusurlu davranışları nedeniyle üçüncü kişilere (işveren/çalışanlar) verilen zararların tazminat taleplerine karşı hukuki ve mali koruma sağlar.

 

Poliçe tazminat talepleri ile ilgili savunma masraflarını ve avukatlık ücretlerini de karşılayabilir.
Teminat ve limitler iş yerinin tehlike sınıfı, çalışan sayısı ve poliçe şartlarına göre değişir.
Eğer arzu edilirse geriye dönük on yıla kadar geçmiş hatalarla ilgili poliçe tanzim edilebilir.
Poliçenin fiyatlarının düşmesinin muafiyetler, artmasını ise riskler belirler.
Değerli izleyiciler,
Kazalarda kusur aranmaksızın poliçelerde belirtilen teminat miktarı kadar hasar ödemesi yapılır.
Günümüzde birçok İGU’ nun çeşitli sebeplerle; görevini tam yapamaması, çalışanların iş güvenliği kurallarına uymaması, işverenlerin tehlike ve tedbirler konusunda lakayt davranmasından dolayı sigorta yaptırmanızı tavsiye ederim.
Kalın sağlıcakla.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile aranan fon vurguncusu aynı karede nasıl yer aldı? İşte fotoğrafın perde arkası
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile aranan fon vurguncusu aynı karede nasıl yer aldı? İşte fotoğrafın perde arkası

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Türkevi'ndeki temasları sırasında kamuoyu..
Yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor! Mustafa Karahasanoğlu külliyesi açılışa hazır
Gündem

Yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor! Mustafa Karahasanoğlu külliyesi açılışa hazır

Ömrünü İslam davasının yüceltilmesine, hakkın ve hakikatin savunulmasına adayan, sağlam bir muvahhid, korkusuz bir mücahid, tavizsiz bir dav..
"Devletin ihmali var" sözlerine açıklama… ‘Ben de fon mağduruyum’ demişti! Nihat Zeybekci 2.5 milyar kaybetmiş
Gündem

"Devletin ihmali var" sözlerine açıklama… ‘Ben de fon mağduruyum’ demişti! Nihat Zeybekci 2.5 milyar kaybetmiş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, kendisinin de fon krizinde mağdur olduğunu açıklamasının ardından kullandığı "Maalesef devl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23