İSG Profesyonelleri sigortanız var mı?

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;



İş kazaları ve meslek hastalıklarında sigortaların önemi bilinmemektedir.

Günlük hayatımıza zorunlu veya isteğe bağlı olarak sigortalar girmiştir.

Mesela arabaların kasko sigortası isteğe bağlı, trafik sigortaları ise zorunlu (mecburen) yapılacak olan sigortalardır.

Zorunlu sigortalar yaptırılmadığı zaman yasal cezası vardır. İsteğe bağlılarda herhangi bir yasal uygulama yoktur.

İşyeri hekimlerinde zorunlu mali sorumluluk sigortası yani hekim sorumluluk sigortası vardır.

İş güvenliği uzmanlarında ise mesleki sorumluluk sigortası vardır.

Mesleki sorumluluk sigortası, profesyonel hizmet sunan kişilerin, mesleki faaliyetleri sırasında yaptıkları yanlış işlem, eksik bilgi, danışmanlık hatası, ihmal, yanlış teşhis veya yanlış beyan gibi nedenlerle doğabilecek zarar ve tazminat yükümlülükleri güvence altına alır.

Bu poliçe uzmanının vermesi gereği vermemiş olduğu veya yerine getirmemesinden ötürü doğan zararlar nedeniyle sigorta ettiren ve/veya sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı düzenlenen bir poliçedir.

İş güvenliği uzmanlarının mesleki sorumluluk sigortası, uzmanların mesleki faaliyetleri sırasında kusurlu davranışları nedeniyle üçüncü kişilere (işveren/çalışanlar) verilen zararların tazminat taleplerine karşı hukuki ve mali koruma sağlar.

Poliçe tazminat talepleri ile ilgili savunma masraflarını ve avukatlık ücretlerini de karşılayabilir.

Teminat ve limitler iş yerinin tehlike sınıfı, çalışan sayısı ve poliçe şartlarına göre değişir.

Eğer arzu edilirse geriye dönük on yıla kadar geçmiş hatalarla ilgili poliçe tanzim edilebilir.

Poliçenin fiyatlarının düşmesinin muafiyetler, artmasını ise riskler belirler.

Değerli izleyiciler,

Kazalarda kusur aranmaksızın poliçelerde belirtilen teminat miktarı kadar hasar ödemesi yapılır.

Günümüzde birçok İGU’ nun çeşitli sebeplerle; görevini tam yapamaması, çalışanların iş güvenliği kurallarına uymaması, işverenlerin tehlike ve tedbirler konusunda lakayt davranmasından dolayı sigorta yaptırmanızı tavsiye ederim.

Kalın sağlıcakla.