ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na doğru





ANKARA (AA) - 26. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası, 12-20 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Okul Sporları Federasyonundan (TOSF) yapılan açıklamaya göre şampiyonada Türkiye'yi kızlarda İstanbul Florya Doğa Anadolu Lisesi, erkeklerde de İzmir Çiğli Doğa Anadolu Lisesi temsil edecek.

24 takımın mücadele edeceği şampiyonada İstanbul Florya Doğa Anadolu Lisesi, G Grubu'nda Romanya ve Slovenya ekipleriyle, İzmir Çiğli Doğa Anadolu Lisesi de E Grubu'nda Romanya, Hırvatistan ve Letonya takımlarıyla mücadele edecek.

ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 2013 yılında hem kızlar hem de erkeklerde dünya şampiyonluğuna ulaşırken, 2015 ve 2017 yıllarında da sadece erkeklerde bu mutluluğu yaşamıştı.



