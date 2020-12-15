İşçinin gözü asgari ücrette

İlk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk toplantısını çevrim içi düzenleyen komisyon, işveren heyeti ev sahipliğindeki ikinci toplantısını da aynı yöntemle yapacak.

Rapor sunacaklar

Toplantıda, TİSK heyeti dünya ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal görünüme dair paylaşımda bulunup, görüşlerini sunacak. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları komisyona sunması bekleniyor. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Bakan Selçuk'tan mutabakat vurgusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ilk toplantıda işçi ve işverenin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini belirterek, “Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum” açıklamasını yapmıştı. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da asgari ücret desteği uygulamasının devam ettirilmesinin de aralarında olduğu taleplerini sıralayıp, “Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalı” ifadelerini kullanmıştı. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücretlilerin ekonomik durumunu dile getirerek, “Asgari ücretten tasarruf beklenmemeli. Ekonomik gerekçeler ileri sürülmesin. Taleplerimiz mutlaka karşılansın” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kamu işçilerinin ilave tediyeleri hesaplara yatırıldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp 2’şer taksitte ödendiğini belirtti. Kamu işçilerinin 13 günlük, bu yılın son ilave tediyelerinin dün hesaplara yatırıldığını bildiren Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017’de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı. Selçuk, “Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye’miz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.