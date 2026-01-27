  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD dostu Rodriguez, kişisel tehditlerden korkmadıklarını belirtti Vitrine oynuyor Erdoğan’ın ayak sesleri İsrail’i titretiyor Elektrik restine petrol zammı: Ekvador'dan Kolombiya'ya ağır yaptırım Eczacılıkta ruhsat rantı: Sıfır eczane açmak 5 milyon, devralmak 25 milyon! Satış sonrası ilk kriz: Eleştirel içerikler kasıtlanıyor! TikTok'un yeni sahipleri Trump’ı mı koruyor? ABD'den HAMAS'a küstah teklif! Hemen kontrol edin! Bahçenizdeki toprak bu renkse evinizin altında gümüş madeni olabilir! CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı! ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik' Rusya Suriye'den çekiliyor!
Aktüel İş yerinden koltuk çalan büro hırsızı ele geçirildi
Aktüel

İş yerinden koltuk çalan büro hırsızı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İş yerinden koltuk çalan büro hırsızı ele geçirildi

Afyonkarahisar'da son bir haftada gerçekleştirilen polis denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Ayrıca, ekipler bir ofis koltuğu çalan suçluya da gözaltı işlemi gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar’da polis, son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalarken, ekipler ofis koltuğu çalan bir kişiyi de gözaltına aldı.
Afyonkarahisar il emniyet müdürlüğünden denetimlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin kentin farklı noktalarında Bir hafta boyunca yapıldığı belirtildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 27 kişinin yakalandığı belirtilirken, "Denetimlerde 6 bin150 şahsın ve bin 876 aracın sorgusu yapılmıştır. Denetimlerde bıçak taşıyan 13 şahsa 48 bin 165 TL idari para cezası kesilmiştir. Denetimlerde ayrıca 2 adet uyuşturucu emzirilmiş peçete ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.
Öte yandan, ekipler son bir hafta içerisinde meydana gelen 4 hırsızlık olayını da aydınlatırken ofis koltuğu da çalan bir şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23