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“İş süreçleri hızlanacak”

Türkiye’de 10 yıldır aralıksız sürdürdükleri yatırımlarının özel endüstri bölgesi ile taçlandırıldığını belirten SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, “Özel endüstri bölgesi olarak artık iş süreçlerinin daha da hızlanacak” dedi.

23 Ekim 2018 Salı 10:12
“İş süreçleri hızlanacak”

SOCAR Türkiye, şirketin İzmir Aliağa’da bulunan iştirakleri STAR Rafineri, Petkim, Petlim Konteyner Terminali, Petkim RES ve SOCAR Depolama gibi tüm şirketlerin özel endüstri bölgesi kapsamında verilecek teşvik ve sağlanacak kolaylıklardan faydalanabileceğini açıkladı. SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, Türkiye’de 10 yıldır aralıksız sürdürdükleri yatırımlarının özel endüstri bölgesi ile taçlandırıldığını ve bundan büyük onur duyduklarını belirtti.

Kollarımızı sıvadık

Gahramanov, 2008’de Petkim’i satın alarak Türkiye pazarına giren SOCAR Türkiye’nin şu ana kadarki yatırım miktarının 14,2 milyar dolar olduğunu, tüm projeler tamamlandığında ise bu rakamın 19,5 milyar dolara ulaşacağını aktardı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı dışındaki tüm yatırımlarının İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunduğunu ifade eden Gahramanov, “Özel endüstri bölgesi olarak artık iş süreçlerinin daha da hızlanacak. Biz Türkiye’de, hükümetin de öncelikli sektör olarak belirlediği petrokimyayı merkeze alarak büyük bir entegre tesis haline gelebilmek için kollarımızı sıvadık” görüşlerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:12
  1. SOCAR Türkiye
  2. İzmir Aliağa
  3. STAR Rafineri
  4. SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov
  5. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı

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