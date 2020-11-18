İş Sanat'ın "Okuma Tiyatrosu", Romeo ve Juliet ile yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - İş Sanat tarafından hayata geçirilen "Okuma Tiyatrosu", yeni eserler ve oyuncularla yeniden dinleyicilerle buluşacak.

İlk kez mayıs ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak "Edebiyat Günleri"nde, William Shakespeare'in "Hırçın Kız" eserinden bir bölümle başlayan Okuma Tiyatrosu, İş Sanat'ın sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sezon sonuna kadar ücretsiz dinlenebilecek program kapsamında, oyuncu Nazlı Bulum ve Kayhan Açıkgöz'ün seslendirdiği, Shakespeare'in en bilinen oyunlarından biri olan ve iki düşman ailenin birbirini seven çocuklarının umutsuz aşk hikayesini ele alan "Romeo ve Juliet"in bir bölümü 20.30'da yayınlanacak.

İş Sanat'ın kasım ayındaki diğer kültür sanat etkinlikleri de dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

İş Sanat Masal Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Hansel ve Gretel" 22 Kasım'da, "Alaaddin" 29 Kasım'da, yine Shakespeare'in "12. Gece" eserinden bir bölümün seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 25 Kasım'da ve Ozan Musluoğlu'nun yeni caz projesi "Genedos" 24 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

Tüm konser ve dinletiler 20.30'da, çocuk etkinlikleri ise 15.00'te yayında olacak.



