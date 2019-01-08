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İş görüşmesinde skandal ifadeler!

Denizli'de bir kadın sosyal medya üzerinden verilen iş ilanına yaptığı başvuru sonrası, işveren tarafından sözlü tacize uğradı.

08 Ocak 2019 Salı 18:53
İş görüşmesinde skandal ifadeler!

Denizli'de bir kadın sosyal medya üzerinden verilen iş ilanına yaptığı başvuruya ilan sahibinin verdiği cevaplar şoke etti.

Denizli’de bir kadın sosyal medya üzerinden verilen iş ilanına yaptığı başvuruda ilan sahibi erkek tarafından taciz edildiğini söyleyerek, yazışmaları sosyal medya gruplarından paylaştı.

Denizli’de sosyal medyadan iş ilanı veren bir kişinin, ilana başvurmak için mesaj atan kadına verdiği cevaplar tartılma yarattı.

"Nişanlını seviyor musun"

İddiaya göre, A.K., isimli şahıs sosyal medya üzerinden iş ilanı verdi. İş arayan S.A. isimli genç kadın ise A.K.’ye masaj atarak iş için bilgi isteyip, halen eleman arayıp aramadıklarını sordu. Bunun üzerine A.K., S.A.’ya iş başvurusu ile ilgisi olmayan sorular sormaya başladı. A.K., görüşmeye önce “Yaşın kaç, evli misin bekar mı? Nerede oturuyorsun? Tecrüben var mı?” gibi sorular ile başlarken, S.A.’nın nişanlı olduğunu söylemesi üzerine, “Hımm sıkıntı olur, bekar düşünüyorum, nişanlın kıskanır, nişanlını seviyor musun, neyse mutluluklar” gibi söylemlerde bulunduğu öne sürüldü.

Konuşmalarının ekran görüntülerini alarak sosyal medyada Denizlililerin bilgi alışverişi yaptığı Trafik ve Yaşam Grubu’nda paylaşan S.A.’nın, A.K.'den şikayetçi olacağı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:53
  1. Denizli

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