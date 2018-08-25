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İş dünyasının sosyal medyaya olan ilgisi artıyor! İş adamları sanal takipçilerinin markajında

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan iş adamlarının sayısı günden güne artıyor. Beğeni ve takip rekorları kıranlar arasında Abdürrahim Albayrak, Nevzat Aydın ve Sina Afra başı çekiyor.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:14
İş dünyasının sosyal medyaya olan ilgisi artıyor! İş adamları sanal takipçilerinin markajında

BUĞRA KARDAN

Türkiye’nin önde gelen yatırımcıları, üreticileri ve ihracatçılarının sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından dikkatle izleniyor. Twitter’a dayanılarak yapılan araştırmalara göre en çok takip edilen isimler listesinde 847 bin ile Abdürrahim Albayrak başı çekiyor. Albayrak’ın ardından 758 bin ile yemeksepeti.com’un kurucusu Nevzat Aydın, 453 bin ile işadamı Sina Afra geliyor.

HİSARCIKLIOĞLU GÖZDE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 196 bin, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan 17 bin, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi 37 bin 700, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu 36 bin 700, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Konukoğlu 27 bin 700 takipçi ile dikkat çekiyor.

DOANY DE İZLENİYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) eski Başkanı Murat Yalçıntaş 16 bin 500, Türk Telekom CEO’su Paul Doany 17 bin 300, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran 8 bin 845, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıAli Ülker 13 bin 600, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise 5 bin 161 sosyal medya kullanıcısı tarafından izleniyor. Önde gelen ihracatçılardan Hikmet Tanrıverdi 7 bin 557, Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Kiler de 6 bin 898 takipçiye hitap ediyor.

EN ÇOK NE PAYLAŞIYORLAR?

Listede ilk üç sırada yer alan isimler ağırlıklı olarak futbol kulüpleri ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Galatasaray taraftarının sevdiği isimlerden Abdürrahim Albayrak ve sarı kırmızılı takımın görselleri beğeni rekorları kırıyor. Albayrak’ın bazı tweetleri 10-20 bin kullanıcı tarafından beğeniliyor.

Nevzat Aydın ise genellikle Trabzonspor ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Aydın’ın sayfasında Hollywood yıldızlarıRobert De Niro ile Al Pacino’nun bordo mavili takımın formalarını ellerinde tuttukları ve kendisinin de yer aldığı bir fotoğraf bulunuyor.

Fenerbahçe E-Spor Takım Başkanı Sinan Afra da sarı lacivertli kulübe dönük fotoğraflar ve açıklamaları aktarıyor.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:14
  1. Twitter
  2. Abdürrahim Albayrak
  3. yemeksepeti.com
  4. Nevzat Aydın
  5. Sina Afra
  6. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  7. Rifat Hisarcıklıoğlu
  8. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
  9. Abdurrahman Kaan
  10. Türk Hava Yolları
  11. Bilal Ekşi
  12. Turkcell
  13. Kaan Terzioğlu
  14. Gaziantep Sanayi Odası
  15. Adil Konukoğlu
  16. İstanbul Ticaret Odası
  17. Murat Yalçıntaş
  18. Türk Telekom
  19. Paul Doany
  20. Ankara Ticaret Odası
  21. Gürsel Baran
  22. Yıldız Holding
  23. Ali Ülker
  24. İTO
  25. Şekib Avdagiç
  26. Hikmet Tanrıverdi
  27. Kiler Holding
  28. Ümit Kiler
  29. Galatasaray
  30. Trabzonspor
  31. Hollywood
  32. Robert De Niro
  33. Al Pacino
  34. Fenerbahçe

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