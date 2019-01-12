"İş dünyasında sürdürülebilirlik farkındalığı artmalı"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Kesler, sürdürülebilir ekonominin, sadece ülke özelinde değil bölgesel ve küresel kalkınmanın da en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, "İş dünyası ve toplumda sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığın artırılması gerek." dedi.

Kesler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TSKB'nin Türk iş dünyasının üretim yatırımlarınıuluslararası fonlarla finanse eden bir misyon bankası olduğunu vurgulayarak, uluslararası kalkınmakuruluşlarıyla uzun yıllara dayanan iş birliklerinin pek çok alandadeneyimi ve öncü adımı da beraberinde getirdiğini ifade etti.

1980'lerden bu yana hayatageçirdikleri çevre, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliğiyatırımlarında, sürdürülebilirlik kavramını tümboyutuyla ele aldıklarını anlatan Kesler, bu anlamda sürdürülebilirliği iş modellerine oldukça erken dönemde entegreettiklerini söyledi.

Kesler, sürdürülebilirlik yolculuklarında birçok önemli adım attıklarına işaret ederek, "Hayata geçirdiğimiz projelerin çoğu Türk finans sektörü için yeni kavramlardı. Bugün geldiğimiz noktada ekonomik,çevresel ve sosyal boyutlarıyla bir bütün olarak ele aldığımız sürdürülebilirlikanlayışımızı bir adım öteye taşıyarak, iş modelimize kapsayıcılık boyutunu daekliyoruz. Böylece insan odaklı kalkınma vizyonumuzun altını bir kere dahaçiziyoruz." diye konuştu.

Sürdürülebilir ekonominin, sadece ülke özelinde değil bölgesel ve küresel kalkınmanın da en önemli unsurlarından birini oluşturduğunu vurgulayan Kesler, şunları kaydetti:

"Kaynakların sınırlı olduğu, iklim değişikliğinin gelecek senaryolarında önemli bir gerçek olarak yer aldığı, eğitime, istihdama, finansal araçlara katılım sorununun halen çözülmeye çalışıldığı bir dünyada ekonomiyi çevresel, sosyal ve kültürel boyutlarıyla beraber ele almak gerekiyor. Dolayısıyla iş dünyası ve toplumda sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığın artırılması ve bu doğrultudaki uygulamaların artarak devam etmesi gerek. Türkiye'de son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Ekonominin tüm aktörlerinin düşük karbonlu ekonomiye geçişteki hızlı adaptasyonu ve güçlü refleksleri oldukça memnuniyet verici. Önümüzdeki dönemde bunun giderek daha da önem kazanacağını düşünüyorum. Buradaki anahtar kelimenin ise iş birliği olduğuna inanıyorum."





- "Öncelikli odağımız sürdürülebilirlik projelerinin finansmanı"





Yetkin Kesler, finans kuruluşlarının sürdürülebilir kalkınma alanındaki çalışmalarının, pek çok sektöre katkı sağladığını, firmaların iş yapış biçimini dönüştürdüğünü dile getirdi.

TSKB'nin bu anlamda önemli katkı sağladığına dikkati çeken Kesler, "Sürdürülebilirlikte öncelikli odağımız sürdürülebilirlik projelerinin finansmanı." dedi.

Kesler, Türk iş dünyasının sürdürülebilir dönüşümüne finansal ve teknik destek sağladıklarını aktararak, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Bugün kredi portföylerinin yaklaşık yüzde 70'ini sürdürülebilirlik temalı yatırımların oluşturduğunu anlatan Kesler, şunları söyledi:

"Uluslar üstü kalkınma finansmanı kurumlarından sağladığımız temalı fonların yanı sıra uluslararası piyasalarda ihraç ettiğimiz sürdürülebilirlik temalı tahvillerimizle bu alandaki finansal desteğimizi güçlendiriyoruz. İç çevresel etkilerimizin yönetimi ve farkındalık kısmı da farklı bir odağımız. Karbon-nötr bankacılık kapsamında, karbon emisyonumuzu yüzde 40 azaltırken, tüm hizmet binalarımızda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçtik. Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerine başladığımız 2005'ten bu yana elektrik, doğal gaz, kağıt ve su tüketiminde yüzde 50'lere varan oranlarda tasarruf sağladık. İş birlikleri de gerçekten çok önemsediğimiz bir konu."

Kesler, sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmaları ve ilklerinden de bahsederek, bunları "ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip ilk Türk bankası, Türkiye'nin ilk karbon-nötr bankası, UNEP-FI üyeliği, Global Compact ve WEP's imzacısı, Türkiye'nin ve içinde bulunduğu bölgenin ilk sürdürülebilir/yeşil tahvil ihracı, sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ilk Türk bankası, Türk finans sektörünün ilk entegre raporu, dünyanın ilk sermaye benzeri sürdürülebilir tahvil ihracı." şeklinde sıraladı.





- "Bilgiyle gelen güç KSS alanında da fark yaratıyor"





Yetkin Kesler, kapsayıcı kalkınma misyonu ve sürdürülebilir bankacılık yaklaşımıyla, sosyal sorumluluk projelerini iklim değişikliği, düşük karbonlu ekonomiye geçiş, fırsat eşitliği gibi konular başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma için önem teşkil eden konular çerçevesinde belirlediklerini vurguladı.

İş dünyası ve üniversitelerde farkındalığı artırma hedefiyle şekillenen projelerini, sosyal medya gibi kitlesel kanallardan da paylaştıklarını ve bu sayede etki alanlarını genişlettiklerini anlatan Kesler, şöyle devam etti:

"Kamu Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri daha kapsayıcı bir bakış açısı kazandıkça, toplumun bu konudaki farkındalığı ve beklentileri de kuşkusuz değişiyor. Özellikle insana dokunan, eğitime ve gençlere odaklanan KSS projelerinin toplumda daha çok karşılık bulduğuna inanıyoruz. Ayrıca bilgiyle gelen güç, her alanda olduğu gibi KSS alanında da fark yaratıyor. Bu anlamda bilgi ve deneyim paylaşımı için mecra yaratan, benzer ihtiyaçlara veya ilgi alanlarına sahip kitleleri buluşturan platformlar haline gelen KSS projeleri de önemli bir açığı kapatıyor. Etki alanı gittikçe genişleyen projelerin, önümüzdeki yıllarda daha da katma değer yaratacağına inanıyoruz."





- "Yarının Kadın Yıldızları'nda başvuruları almaya başladık"





Yetkin Keskin, TSKB'nin güncel KSS projelerine değinerek, bu projelerden başlıcalarının "Eğitimden Üretime Burs Fonu", "Yarının Kadın Yıldızları", "Eşit Adımlar Platformu", "Cevreciyiz.com", "Sürdürülebilirlik Atölyeleri" ve "Patara Antik Kenti Kazıları" olduğunu bildirdi.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile yürüttükleri Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu'yla klasik müzik alanında çalgı, şan ve şeflik branşlarında eğitim alan üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerin kariyerlerine destek olduklarını anlatan Kesler, geçen yıl kadınların güçlenmesi yönündeki sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında hayata geçirdikleri bu fondan ilk yıl üstün yetenekli 14 genç kadın müzisyenin yararlandığını ifade etti.

Kesler, ikinci yılın başvurularını almaya başladıklarını aktararak, Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonundan faydalanmak isteyen adayların 15 Mart 2019’a kadar İKSV internet web sitesinden başvuru yapabileceklerinin bilgisini verdi.

Çalışanların da KSS projelerine katkı vererek yaratılan toplumsal değerin büyütülmesi için de adım attıklarını ve TSKB Gönüllüleri programını başlattıklarını belirten Kesler, şimdiye kadar her bir faaliyetin TSKB çalışanlarının yüksek katılımıyla gerçekleştiğini sözlerine ekledi.