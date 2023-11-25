İş dünyası "duygusal" bakıyor! KKM'den çıkan para nereye gidecek?

Rasyonel ekonomiye adım atan ve son faiz kararıyla bunu pekiştiren Türkiye, yılın son çeyreğine yaklaşırken, iş dünyasının durumu AGS Global tarafından yapılan araştırmayla ortaya konuldu. ‘İş Dünyasının 2023 Duygu Barometresi’ araştırmasında, şirketlerin üst yöneticilerine online gönderilen sorulara verilen cevaplar çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.

Araştırmadan dikkat çeken sonuçlar

Araştırmaya katılan iş dünyası temsilcileri ve üst yöneticilerin yüzde 78’i Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faizi 750 baz puan artışla yüzde 25’e çıkarmasını olumlu buldu. İş dünyasının yüzde 56,9’u hedeflerin tutmayacağı görüşünü taşırken yüzde 43,1’i ise hedefleri gerçekçi buluyor.

KKM’den çıkan para nereye gidecek?

124,7 milyar doları bulan Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) sona erdirmek için atılan adımlar da iş dünyası temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Araştırmaya katılanların yüzde 66,7’sine göre, KKM’den çıkışın ilk adımı olan ‘TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulanmasına son verilmesi’ kararını olumlu buldu. İş dünyasının yüzde 23,5’i KKM’den çıkış konusunda kararsız kalırken, yüzde 9,8’i kararı olumsuz buldu. KKM’den çıkan birikimin nereye gideceği konusunda ise çoğunluk dövizde birleşti. Araştırmaya katılanların yüzde 43,1’i paranın dövize, yüzde 23,5’i altına, yüzde 11,8’i gayrimenkule, yüzde 11,8’i borsaya ve yüzde 9,8’i ise TL mevduata gideceğini öngördü.

Kamuda tasarruf vurgusu

Katılımcıların tasarruf yapması/harcamalarını kısması gerektiğini düşündüğü ilk ve neredeyse tek kesim açık ara kamu-hükümet tarafı olurken, onu özel sektör ve hane halkı-vatandaşlar izliyor. İş Dünyası temsilcilerinin yüzde 90,2’si harcamaların kısılmasında kamu ve hükümeti öncelikli görürken özel sektör diyenlerin oranı yüzde 5,9’da, hane halkı diyenlerin oranı ise yüzde 3,9’da kaldı.

konuda kararsız bir tavır sergiliyor” dedi.

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