İş bilmez inşaatçılar elenecek

MEHMET CANITATLI

İnşaat sektörünün bir dönem sermayesi olan herkesi cezbettiğini kaydeden DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, gayrimenkul geliştirme giriş standardı netleştirilmelidir. Gayrimenkul sektöründe sermaye, teknik ve metrekare yeterlilik şartları artık oluşturulmalıdır. Her müteahhit iş bitirme performansına göre yeterlilik alıp çalışmalarını devam ettirmelidir’’ çağrısında bulundu.

Düzenlemeye acil ihtiyaç var

Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine atanmadan önce bu konularla ilgili istişareler yürüttüğüne değinen Yılmaz, “Sayın Bakanımızı sektörümüz açısından bir şans olarak görüyoruz. Türkiye’de artık bir binanın 25’inci katına çıkmamış insanların 500- bin konutluk proje geliştirmemeleri gerekiyor. Sayın Bakanımızın öncülüğünde mağduriyetlerin de önüne geçmek için yeterlilik şartlarının acilen düzenlenmesine ihtiyacımız var. 2018 ve 2019 yılı sektörde elenme yılı olacaktır” mesajını verdi.

Doları bırak, en büyük fırsata bak

Ziya Yılmaz, gayrimenkul mü yoksa dolar mı daha iyi kazandıracak yönündeki tartışmalar için de şu değerlendirmede bulundu. "Uzun vadede gayrimenkulün tüm yatırım araçlarından daha fazla kazandırdığını söyleyebiliriz. İlk projemiz olan Şelale Evleri’nde 27 bin liraya sattığım bir dairenin değeri şimdi 1 milyon lirayı aştı. Dolar /TL kuru 2002’de 1,6 iken, son iki aydır 6 -7 seviyesinde. Dolar bugün 6 lira olur, yarın 5 liraya düşebilir. Kısa vadede ne olacağına değil, uzun vadeli kazanca ve yatırıma odaklanmalıyız. 20 yıldır Türkiye’nin en önemli projelerini üretiyoruz. Gayrimenkulün verdiğini vatandaşa veren başka bir enstrüman yok. Maliyetlerdeki artışa rağmen, satışına devam ettiğimiz konutlara zam yapılmadığı için bu alanda ‘Cumhuriyet tarihinin uygun fiyatlamanın olduğu bir dönemi yaşıyoruz’ diyebilirim. Böyle bir dönem bir daha da gelmez. Türkiye için Kazanç Vakti gibi fedakârlık dolu bir kampanya dikkate alınmalı. Bu fırsat uzun sürmeyecek.’’

Orta halli evin metrekaresi 10 bin lira olacak

Bir yıl önce demirin fiyatının bin 500 lira olduğunu söyleyen Yılmaz, bu rakamın 4 bin liralara kadar yükseldiğine dikkat çekerek, "Sektörde kar marjı yüzde 7- 8’i geçmez, şimdi o kârlar da kalmadı. Fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor. Hem de yüzde 40-50’den aşağı fiyat artışı olacağını ben sanmıyorum. Hatta yeni başlayacak orta halli projelerde metrekaresi 10 bin liralara alışmaya başlayacağız” dedi.